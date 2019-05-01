Спасатели проверят пожарную безопасность на дачах под Нарвой, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ

Дата публикации: Сегодня, 16:16 Просмотрено: 68

На этой неделе инспектора бюро по надзору за пожарной безопасностью проверят общую пожарную безопасность в садовых товариществах Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Кроме того, в тех домах, в которых люди ночуют, проверят и наличие дымового датчика, проверят печи и камины.

Фото: greenbelarus.info

Закон требует обслуживать печи и камины так часто, как этого требует необходимость, но не реже, чем предусматривает документация. Если необходимые документы отсутствуют или же в них не указана частота очистки, то эти системы необходимо очищать раз в год. И раз в пять лет их должен осматривать и чистить профессиональный трубочист, выдавая по результатам соответствующий акт.

Этот акт обязательно следует сохранить как подтверждение того, что системы в порядке. Если системы не в порядке и их нельзя использовать, то трубочист должен уведомить об этом владельца и пожарную службу.

Инспектора Восточного спасательного центра обращают внимание на то, что на дачах, где люди ночуют и готовят еду, должен в обязательном порядке быть установлен дымовой датчик. Следует учитывать и то, что если вы оставляете датчик в помещении на зимний период, то стоит проверить его состояние, поскольку в холоде батарейки приходят в негодность быстрее.

Нынешней весной в садовых товариществах Ида-Вирумаа произошло семь пожаров, в одном из которых, к сожалению, погиб человек – в доме отсутствовал дымовой датчик.

Источник: rus.err.ee