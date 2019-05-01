Татьяна Буланова: Нужно настраивать себя на знак «плюс»

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Приехав в Нарву в качестве приглашенной звезды дневного отделения концерта на праздновании Дня города, Татьяна Буланова пообщалась с местными журналистами и поделилась размышлениями о себе, творчестве и Нарве.

Татьяна Буланова: «Если проект не дает мне какого-то творческого развития, я предпочитаю от него отказаться».

Первые сольные гастроли — в Нарве

Татьяна Буланова – частый гость в Эстонии. Сама она затрудняется вспомнить, который раз посещает нашу страну, но с улыбкой рассказывает, что её первые сольные гастроли в сентябре далекого 91-го года состоялись как раз в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви.

- Мне с детства нравились старинные средневековые города, замки, кирхи. Когда видишь такое здание, то сразу начинаешь размышлять, а что помнят эти камни, какую энергетику они несут? В Нарве, конечно, привлекает внимание ваш замок, мы в нем как-то даже выступали, - рассказывает певица.

Не так давно она записала песню с эстонским дуэтом «ПараТайн», подарив вторую жизнь песне «Белые дороги», которая была написана Олегом Попковым и исполнена Татьяной 17 лет назад. Музыку для новой версии песни написал диджей Tony Awake из Таллинна. Текст хита начала двухтысячных также частично дополнен рэп-сочинениями группы «ПараТайн». Буланова с теплотой говорит о сотрудничестве с дуэтом и приглашает всех на совместный концерт в Таллинне, который должен состояться 12 октября этого года.

«Футболисты похожи на артистов»

Татьяна Буланова поздравила команду «Нарва Транс» и всех фанатов и любителей футбола с победой в Кубке Эстонии:

- Будучи женой футболиста, я болела очень яростно, можно сказать, страстно. Сейчас прежнего накала уже нет. Но помню, какое у меня было сердцебиение, когда был пограничный счет в матче, в котором «Зенит» играл с «Сатурном» и впервые за многие годы стал чемпионом России! Конечно, спорт­сменам на поле очень важно знать, что за них болеют, что их поддерживают, что их игра интересна болельщикам. И для тренеров, и для футболистов важно, когда болельщики приходят на игру и заполняют трибуны, я это знаю. По большому счету, футболисты очень похожи на артистов, им нужна публика. Поздравляю ребят, так держать и не опускать планку!

«Если город предать, он начинает мстить»

Буквально накануне нарвского Дня города, 27 мая, состоялся День Санкт-Петербурга. Певица рассказывает, что она с большой любовью и трепетом относится к родному городу:

- Я отношусь к нему, как к родному существу, я – настоящая фанатка Санкт-Петербурга. Заметила, что если его предать, уехать, например, надолго, то он даже начинает мстить, забирает хорошую энергетику. У многих складывается ошибочное мнение, что я живу в Москве – так вот, это не так. Просто с начала своей творческой деятельности мне приходится жить «на два города», разрываясь между Питером и Москвой. Для меня День города – это как день рождения очень близкого человека, друга, члена семьи, хотя это и звучит странно. Утром 27 мая я всегда говорю: «Город любимый, с днем рождения!». В этом году мне и моей команде посчастливилось поздравить горожан, приняв участие в большом концерте в концертном зале «Октябрьский», считаю - это большая честь, что нас пригласили.

Несколько строк из CV: Дата рождения: 6 марта 1969 г., знак Зодиака - Рыбы. Место рождения: Санкт-Петербург, Россия. Семейное положение: разведена. Карьера: Носит титул заслуженной артистки России. Дважды получала Национальную российскую премию «Овация». В 2011 году получила звание «Женщина года», в 2012 году вошла в список «20 успешных людей Санкт-Петербурга» в категории «Эстрадный исполнитель».

«Шансон – это мое»

В последние годы Татьяна Буланова принимает участие в различных телевизионных проектах. Так, в 2011-м певица победила в шоу «Танцы со звездами». С мая 2012-го Буланова стала вести реалити-шоу на Первом канале под названием «Между нами, девочками». В октябре-декабре 2013-го певица стала наставником хорового коллектива в рамках передачи «Битва хоров». В 2014 году в качестве конкурсантки приняла участие в проекте «Точь-в-точь». В середине 2017 года она становится участницей развлекательной программы «Три аккорда». Татьяна Буланова попала во второй сезон, где ей пришлось посоперничать с Г. Матвейчуком, Славой, С. Костюшкиным и др. В итоге Булановой достался специальный приз от радиостанции «Шансон» и почетное второе место.

- «Три аккорда», шансон – это как раз мое. Я не плаваю с дельфинами и не скачу на лошадях, я певица и пою. Я не всегда соглашаюсь принять участие в том или ином проекте, потому что не всегда считаю это уместным или интересным. Если проект не дает мне какого-то творческого развития, я от него отказываюсь.

Опыт участия в проекте «Точь-в–точь» был интересен, но сомневаюсь, что я бы заново согласилась на подобный проект. Причин несколько. У меня довольно индивидуальный голос, мне сложно спрятать «мои» нотки. Женщине практически невозможно спеть мужским голосом (мужчинам с фальцетом в этом случае даже легче). Очень утомлял сложный грим, который сначала наносится по два часа, а потом также долго снимается по миллиметру. К тому же были определенные требования со стороны организаторов. Например, меня просто заставили взять несколько песен, которые я не хотела исполнять – в том числе, песню Натали, так как я знала, что у меня плохо получится, мы слишком разные с Наташей. В итоге я получила все «тройки» и критику от жюри за выбор песни.

«Три аккорда» с этой точки зрения – это лучший проект в моем творчестве. У нас почему-то шансон незаслуженно считается блатным, тюремным песенным жанром, хотя это не так: в шансоне много красивых лирических песен. Я с удовольствием сама выбирала и пела те, которые мне нравятся. Отдельное удовольствие - это работа с замечательным «живым» оркестром передачи «Три аккорда» – Red Square Orchestra. Словом, я бы ещё раз с удовольствием поучаствовала в проекте, - сказала певица.

« В детстве мечтала играть в театре»

В детстве Таня Буланова мечтала стать драматической актрисой:

- Не знаю почему, но я мечтала играть в театре. У меня было трепетное отношение к сцене, кулисам... Удивительно – откуда? Ведь родители меня особо по театрам не водили. Но сейчас, несмотря на мой небольшой опыт работы в кино (Татьяна периодически снимается, но, преимущественно, в роли камео, то есть самой себя – прим. ред.) поучаствовать в каком-то театральном спектакле я не готова. Наверное, я разленилась (смеется). В театре надо учить текст, проговаривать его (а у меня не все в порядке с дикцией), на репетиции нужно найти время, которого, как всегда, нет. Меня приглашали, но я понимала, что буду в роли свадебного генерала. Я не актриса, хотя иногда, в дружеской компании, могу включиться, подурачиться, но рядом с профессионалами буду зажатой. Считаю, что быть на сцене только в качестве известной артистки – это неправильно.

«На одной волне с сыновьями»

В личной жизни Татьяны Булановой происходят серьезные изменения – старший сын Александр готовится к свадьбе. Молодой человек окончил Торгово-экономический университет, факультет технологии питания, сейчас работает специалистом по приготовлению кофе. Татьяна уже познакомилась с будущей невесткой и одобрила выбор сына.

- Сын ещё официально не женился, но они живут вместе и собираются переезжать в отдельную квартиру. С одной стороны, я рада, с другой – мне как-то грустно. Но в целом к этим переменам я отношусь спокойно. Мне кажется, что я с ними на одной волне, и не буду в глазах избранницы сына страшной свекровью. Да мы и с младшим сыном Никитой 12-ти лет – на одной волне, и это здорово! - рассказала Буланова журналистам.

«Ем жареную картошку»

Татьяна Буланова в свои 50 лет прекрасно выглядит: при росте 160 см ее вес не превышает 50 кг. Поклонники, и особенно поклонницы, интересуются: является ли Татьяна фанаткой фитнес-клубов и здорового образа жизни?

- Нет, спорт меня не зажигает вообще, я никогда не хожу в фитнес-клубы. Я считаю, что если ты держишь себя в руках и не объедаешься на ночь, то можно поддерживать хорошую форму. Честно говоря, я не всегда ем только здоровую пищу, иногда и чипсы себе позволяю, и картошку жареную ем, но только до четырех-пяти часов вечера. Я обожаю вино, люблю шампанское, могу выпить и чего-нибудь покрепче. К сожалению, из-за рабочего графика часто не удается высыпаться. Единственное, чего не терплю – это табачного дыма ни в каком виде, сама не курю. Мне кажется, что нужно стараться оптимистично жить, настраивать себя в любой ситуации на знак «плюс», тогда все в жизни будет легче восприниматься, и на лице не так отражаться.

«Я ещё не Кобзон»

- Я не очень люблю сольные концерты. Но не так давно мы с командой все же делали сольный концерт, первый за 12 лет. Он шел четыре часа и не вместил все песни, которые мои поклонники желали услышать. Когда спрашивали, почему нет той или иной песни, то отвечала: я же не Кобзон, чтобы шесть часов петь. Может, так и будет - лет через двадцать, если доживу (смеётся).

Софья Боборенко









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