Мэр Нарвы: Если бы кто-то боялся, он сидел бы дома на диване...

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Уважаемые читатели! Перед вами итог нашей традиционной встречи с мэром Нарвы накануне Дней города - интервью, в которое мы включаем и заданные вами вопросы. Поскольку с нынешним «городским головой» мы беседуем в таком режиме впервые, есть в нем и вопросы, касающиеся Алексея Евграфова персонально. Но, как и следовало ожидать, безусловными фаворитами среди интересующих вас тем в очередной раз стали касающиеся городской среды. Ответы на них мы представим вам в следующем номере.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов: под этим склоном - новая волейбольная площадка, один из проектов, которые я уже поддержал и готов поддерживать, чтобы наша молодежь не засиживалась у компьютеров, а жила активной и интересной жизнью.

Фото: Татьяна Завьялова

- Добрый день, Алексей! На моей памяти вы - самый молодой мэр Нарвы. Что из полученного вами образования и имеющегося опыта работы наибольшим образом подходит для этой должности?

- Образование у меня, можно сказать, профильное - максимально подходящее для той работы, которой я сейчас занимаюсь. Я получил специальность «административное управление» в Таллиннском педагогическом университете. Практику во время учебы проходил как в Ида-Вируском уездном управлении, так и в Нарвской гор­управе. То есть хотя и не работал в структуре горуправления, эта сфера мне была знакома.

- А когда прошли практику, с каким чувством отсюда уходили: «как раз то, что я искал» или - «спасибо, не надо!»

- В точности не помню, но «спасибо, не надо» - определенно нет, потому что я искренне хотел, да и сейчас для меня это важно - оставить после себя какие-то видимые, значимые вещи. Хоть в чем-то улучшить жизнь города; как бы пафосно это ни звучало, на самом деле так оно и есть. Попасть в горуправление на работу мне все же тогда не довелось - поступило предложение, и я ушел в другое место.

- Что же это было за место, и как потом все продолжилось?

- Работал я много где - был специалистом по охране окружающей среды, потом 2 года отработал на таможне: начинал инспектором, заканчивал руководителем смены. Ушел оттуда, потому что выиграл конкурс на место директора строившейся гостиницы «Ингер», в состав которой входил и ресторан «Сальвадор». Работал там 5 лет, в том числе и в качестве члена правления. Затем владельцы поменялись и набрали свою команду. После этого я трудился в телекоммуникационной компании Elion, руководил там технической службой Нарвы и ее региона. А затем перешел в частный бизнес: у меня были как производственные фирмы (производство байковых одеял), так и сервисные, и торговые. Везде у меня были партнеры, соответственно, возникали контакты, деловые связи…

- А что из этого точнее всего соответствовало, как теперь выражаются, вашим внутренним вибрациям?

- Я легко обучаемый человек, при этом быстро осваиваюсь в новом качестве, поэтому какой бы работой ни занимался, мне все нравилось. Пожалуй, стоит только выделить гостиницу, на том основании, что «Ингер» - одна из самых крупных в городе, в мое время там работало около 60 человек. При том что ее строительство и становление пришлось на очень тяжелые времена, так что это была хорошая школа.

- Чего, вы чувствуете, для еще большей компетентности как мэру вам надо бы добрать?

- Естественно, придется углублять свои познания по тем направлениям, которые ранее ко мне не относились - образование, социальная сфера. В жизни города они очень значимы, в каждом есть неотложные вопросы, которые нужно решать с участием мэра.

- В ноябре 2017 года вас утвердили в должности вице-мэра по городскому хозяйству, вы там поработали - кажется, все получилось… А в апреле этого года предложили подняться на следующую ступеньку. Но между этими двумя позициями - гигантский разрыв: другой уровень самостоятельности, другой уровень ответственности. Нет, простите, ощущения, что «пиджак широк в плечах»?

- Ну, во-первых, широк он или нет, должны определить горожане, это право принадлежит им. А по себе я чувствую, что могу с этой работой справиться вполне, потому что основная задача мэра - это организовать работу подведомственных структур таким образом, чтобы они работали как одна команда, чтобы каждый работник чувствовал рядом плечо своего коллеги. Прежнему коллективу это, к сожалению, не всегда удавалось, да и у нас отдельные моменты еще будут. Но понимание и стремление есть, появятся и результаты.

- Как к вашему переходу на столь ответственную должность отнеслась семья?

- Без энтузиазма. Мы всегда были абсолютно непубличные люди, поэтому принимать ли предложение - и первое, и второе - пришлось крепко подумать. Надеюсь, все понимают, что публичность связана с дополнительной психологической и эмоциональной нагрузкой, в том числе и для семьи. Моя мама, к примеру, до сих пор расстраивается, прочитав в интернете что-то нелестное в мой адрес, сразу звонит мне. Жена Ольга перестала читать в соцсетях комментарии: ситуация в том, что среди местных комментаторов есть узкий круг людей, высказывающихся без оглядки на то, что своей невыдержанностью могут кого-то ранить. Конструктива в их комментариях, к сожалению, мало. И если я могу отсеять «шелуху», извлечь из этих рассуждений что-то для моей работы полезное, то моим родителям сделать это сложнее.

- Прислушиваетесь к соцсетям?

- Воспринимаю это как форму обратной связи и надеюсь, что пользователи замечают: их разумные обращения не остаются без внимания, мы реально стремимся к большему удобству для горожан. Из самого свежего: учтя предложение в Фэйсбуке, перенесли остановку после Кренгольмского виадука подальше, в карман, который был предназначен для остановки.

- Какие главные три дела удалось сделать со времени вашего прихода в мэрию? На посту вице-мэра? Мэра?

- Выделить именно три - архисложно, но можно попробовать. Во-первых, большое дело, что мы закончили реконструкцию «Ругодива». Я пообещал это себе и другим, как только появился в мэрии. Несмотря на то, что на этом объекте были некоторые сложные моменты, мы управились за полгода. Теперь осталось заняться реконструкцией фасада - хотели только покрасить, но, как показала экспертиза, одной «косметикой» тут не обойтись.

Алексей Евграфов: основная задача мэра — это организовать работу подведомственных структур таким образом, чтобы они работали как одна команда. Фото: Татьяна Завьялова

Есть план построить скейт-парк на ул.Тулевику, напротив грузовой таможни. Это одна из идей, которые направлены на полезное и интересное времяпрепровождение нашей молодежи. Поэтому я всецело ее поддерживаю и буду продвигать.

Мы поменяли подход к ремонту дорог - с прошлого года начали ремонтировать их не маленькими заплатками, а т. н. «картами», от бордюра до бордюра или от бордюра до оси. Водители, судя по реакции, это оценили.

Вещей, которые мне удалось поменять, было на самом деле много. Но что хочется подчеркнуть особо - я могу быть генератором этих изменений, однако без помощников- специалистов осуществить это было бы невозможно.

- То есть как основное направление в работе вы выбрали для себя улучшение городского пространства?

-В целом комфортность проживания в нашем городе, прежде всего - для его жителей. Свое внимание я сконцентрировал сейчас на школах и детских садах. Приходится признать, что инфраструктура здесь не выдерживает никакой критики, в отдельных случаях под вопросом стоит и безопасность детей. Говорю об этом уже в течение 2 лет, сам не оставляю этой темы, отсюда и проекты реновации электрики в детских садах, проекты по строительству заборов, по ремонту зданий и помещений. Кроме этого, на депутатских комиссиях ставлю вопрос о необходимости построить в Нарве в ближайшее время как минимум один детский сад: новое здание на 12 групп позволит нам закрыть пару морально и физически устаревших детсадов.

То же самое и по школам. Конечно, при этом надо отдавать себе отчет, что применительно к нашему бюджету это колоссальные расходы. Поэтому мы занимаемся сейчас проработкой возможностей получения финансов из инвестиционных фондов или от государства.

- Планируем сосредоточиться на одном, жизнь же постоянно нашу повестку дня переписывает. Сегодня, например, остро стоит проблема будущего нарвской энергетики. И работающих там людей, и самой электро- и теплоэнергии, ее выработки и продажи. Не боитесь ли вы, что станете мэром вымирающего города? Что предпринимаете для того, чтобы этого не случилось?

- Бояться - это слово вообще не для мэра, потому что если бы кто-то боялся, он сидел бы дома на диване. Идя на место мэра, я четко понимал, что это не подарок судьбы, это высокая ответственность и огромная работа. Ситуация, связанная с сокращениями на наших энергопредприятиях, безусловно, тяжелая и крайне для нас неприятная. Мы встречались по этому поводу с представителями биржи труда, с профсоюзами, в ближайшее время обсудим ситуацию с руководством электростанций. Но, скажу вам откровенно, я не вижу возможностей изменить эти планы на уровне электростанций.

Соответственно, есть смысл усилить свои действия на других направлениях. На прошлой неделе я встречался с депутатами из группы по поддержке Ида-Вирумаа, действующей при Рийгикогу, и поднимал вопрос о создании дополнительных возможностей для привлечения к нам новых инвесторов. Ситуация в том, что в нарвские промпарки готовы прийти крупные компании; желающих немало, в основном это российские бизнесмены. Они хотят открыть здесь свои предприятия, но мешают сложности с кредитованием, с открытием счетов. Им говорят: вы вначале постройте, а потом мы это реинвестируем. Но когда речь идет об огромных вложениях, такая постановка вопроса многих останавливает. Кстати, это актуально и для других регионов Эстонии.

Поэтому можно, конечно, долго разговаривать с электростанциями и просить их никого не сокращать, но таким образом достичь нужного результата - отрегулировать баланс теряющих работу и находящих ее - мне кажется менее реальным, чем способствовать созданию новых рабочих мест. Вкупе с тем, что мы активно занимаемся сейчас развитием городской среды, наш город может стать привлекательным со всех сторон и точек зрения.

Положительно, что депутаты не оставили эту проблему без внимания, вопрос перешел на государственный уровень решения.

- Стартует лето… Для большинства горожан это время отдыха и всяческого расслабления. А для мэра?

- Во-первых, с 1 июня в управе началась реорганизация, не надо об этом забывать. Департаменты должны организовать работу таким образом, чтобы те обязанности, которые выполняли сокращенные работники, равномерно распределились по другим специалистам, что уже и сделано. Но одно дело обязанности передать, другое - поставить все на рабочие рельсы.

Далее - комплекс вопросов, связанный с образованием: прежде всего, школьное питание. Журналисты нам напомнили, что некоторые договора заключены с фирмами более 10 лет назад. Значит, нужны новые поставки, а для этого вместе со специалистами, вместе с руководителями школ следует разобраться: какие изменения нам нужны.

Заканчиваются работы по строительству велодорожек - сейчас они идут по всему городу. Возникает необходимость состыковки отдельных проектов, чтобы не было такого, что второй не знает, что делает первый, а следующий ломает все предыдущее.

Есть масса задач, связанных с текущим и дополнительным бюджетами: можно взять по ним любое действие - так или иначе крупные вещи замыкаются на этот кабинет...

- На днях на аукцион выставили городское имущество более чем на полмиллиона евро. Это для вас хорошая новость? В городском кошельке появятся добавочные средства?

- Надо понимать, что аукционы проводятся регулярно, в бюджете записана цифра, на получение которой рассчитывают его составители. К тому же практика показывает, что не все выставленное на аукцион удается продать. Если продадим половину - уже будет хорошо.

- В Нарве не стало вице-мэра по хозяйственным вопросам, соответственно, теперь этой сферой занимаетесь вы…

- Это не так. Городским хозяйством занимается руководитель соответствующего департамента, Елена Скулачёва. Утверждаю так, потому что в системе нашего управления произведены существенные изменения: в горуправу теперь входят директора департаментов. Кроме тех двух, где эти должности вакантны. У директоров стали шире обязанности, в своей работе они должны теперь ориентироваться на работу других департаментов, обеспечивать взаимодействие.

Кстати, вице-мэра не было в Нарве несколько лет, да ведь и я никуда не делся. У каждого свой стиль работы, и в любом случае, был бы я до этого времени вице-мэром или нет, на сегодняшнем месте в повседневную жизнь города я все равно бы вникал. До сих пор еженедельно хожу и езжу по городу, в том числе и на автобусах, чтобы иметь реальную картину нашей жизни. Тут я не боюсь показаться для своих подчиненных даже занудным: если какая-то проблема не решается, занимаюсь ею, пока не будет получен результат.

- Но у мэра есть еще большой объем задач, связанных с представительскими функциями. И в этом смысле ваш предшественник был довольно активен, как выяснилось, даже с перебором… Кто теперь будет лоббировать интересы Нарвы, в чем она, конечно же, нуждается как никогда: с легкой руки нашего политического руководства город в очередной раз оказался в изоляции.

- Опасаться тут нечего - представлять Нарву буду я как мэр города. Лишь минимизирую поездки, которые не приносят городу прямой пользы. Если нужно ехать, к примеру, в города-побратимы, поучаствовать в какой-то ярмарке, я предпочту отправить либо члена управы, либо кого-то из специалистов. Если есть возможность почерпнуть что-то полезное, поеду сам.

Я прекрасно понимаю, что все контакты, в результате которых могут появиться перспективные идеи, практическая помощь, в том числе и финансирование, приходят из общения. Поэтому для меня важно поддерживать связь с членами правительства, парламента, и это я уже делаю.

В то же время подобных усилий никогда не бывает мало, и то, что в Нарве нет правящей партии, нет выхода на столицу по партийным каналам, осложняет наше существование. Я знаю, что депутаты горсобрания озадачены этим вопросом.

- Я посмотрела состав городского руководства и убедилась, что гендерная ситуация в руководстве Нарвского самоуправления поменялась: на ключевых постах у нас в основном женщины. Горсобрание возглавляют 3 женщины, в мэрии пустуют 2 места, прежде занимаемых мужчинами, да еще городской секретарь длительное время на больничном. Как управляться с требующими мужского подхода вопросами?

- Добавлю, что в составе горуправы из 5 человек у нас 4 - женщины, причем, что у нас самих становится поводом для шуток, 3 из них - Елены… Ну это так, в качестве разрядки... А если же говорить по существу, то как со специалистами мне с ними повезло. Может быть, требуется быть чуть более чутким, что ли.... Вообще же до 28 июня у нас проходит конкурс по директорам двух департаментов. Но специально искать мужчин мы, конечно, не будем, во избежание дискриминации по половому признаку.

- Едва вступив в должность, вы сделали довольно рискованный шаг: заявили, что работа по подготовке заявки на статус Культурной столицы Европы-2024 будет продолжена. Сейчас об этом не сожалеете? Как идет работа над заявкой?

- Комиссия работает: собирается на свои заседания, фиксирует их в электронном виде, обменивается в этом ресурсе своими соображениями. Ее представители провели нужные встречи в литовском Каунасе и итальянской Матере, уже побывавших в статусе Культурной столицы, - это одно из требований при написании заявки. Обозначены два фокусных мероприятия. Книга или, по-другому - ходатайство - последовательно пишется, для экономии времени это делается сразу на английском языке. Каждый член комиссии отвечает за конкретный участок работы. К 1 августа мы должны будем книгу представить, и она будет представлена.

- То есть мы не авантюристы и не идеалисты - мы просто сильные профи, уверенные в себе люди, достойные большего, чем то, что имеем?

- Наш город однозначно достоин титула Культурной столицы. И еще - нам очень нужен этот имиджевый прыжок. Мы попадем на карту Европы. Это, безусловно, то, что сдвинет с места некоторые застоявшиеся вещи не только в области культуры, но и «цепанет» все сферы городской жизни. Даже если нашу заявку не удовлетворят, эта книга определит развитие города на ближайшие 10-15 лет, причем максимально конкретно. Призом для нас будут не 10 млн евро, которые мы можем получить как победители. Идея - вот наш главный выигрыш. И его мы получим в любом случае.

Беседовала Татьяна Завьялова







