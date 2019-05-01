Мартин Хельме о Нарвских электростанциях: надеяться остается на госрезерв и сланцевое масло

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Закрытие целого ряда устаревших энергоблоков на Нарвских электростанциях - вопрос решенный, а объем выработки электроэнергии на остальных блоках ограничивается подскочившими ценами на выбросы углекислого газа и низкой стоимостью импортного электричества. В этих условиях негативные изменения в энергетическом секторе Эстонии и вызванную этим потерю рабочих мест может облегчить создание государственного резерва мощностей и расширенный перевод сланцевой промышленности на производство масла.

Мартин Хельме. Автор: Сийм Лыви/ERR

Об этом говорится в ответе министра финансов Мартина Хельме на запрос депутатов Рийгикогу Михаила Стальнухина и Дмитрия Дмитриева о текущей ситуации и прогнозах правительства по поводу кризисной ситуации на Нарвских электростанциях.

Хельме отмечает, что устаревшие 1-й, 2-й и 7-й блоки на Эстонской электростанции и 12-й блок на Балтийской электростанции в любом случае подлежат закрытию к 2024 году на основании евродирективы о промышленных выбросах. С 2016 года эти блоки можно эксплуатировать только по ограниченной квоте, значительная часть которой уже израсходована. 1-й, 2-й и 12-й блоки сейчас законсервированы до конца текущего года, и Eesti Energia рассчитывает израсходовать остаток их квоты следующей зимой, а затем демонтировать.

3-й, 4-й, 5-й и 6-й энергоблоки Эстонской электростанции оснащены очистным оборудованием и не подлежат обязательному закрытию, но их работа напрямую зависит от рыночных условий, т.е. от цен на выбросы углекислого газа и стоимости импортного электричества. Сейчас 3-й и 4-й блоки законсервированы до конца года, а 5-й и 6-й продолжают работу. Если рыночная ситуация не улучшится, то не исключается, что и эти блоки будут ликвидированы. Они могут быть сохранены, если правительство примет решение перевести их в стратегический резерв производственных мощностей, но Министерство экономики пока такое предложение правительству не представило.

Самые новые и конкурентоспособные блоки (8-й на Эстонской электростанции, 11-й на Балтийской и Аувереская электростанция) продолжают работать, но и они остаются недозагруженными в условиях низких цен на импортную электроэнергию.

Таким образом, исключая устаревшие блоки, демонтируемые в соответствии с требованиями ЕС, конкретного графика закрытия остальных блоков пока нет. Тем не менее, в ответе министра финансов отмечается, что выработка электроэнергии и, соответственно, добыча сланца в любом случае будет уменьшаться. Если ситуация не улучшится, то в дополнение к 400 сокращенным работникам в энергетическом секторе в ближайшее время неизбежны новые сокращения.

Частичный выход из создавшейся ситуации министерство видит в расширении в Ида-Вирумаа производства сланцевого масла, которое сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке. Соответствующие меры, по словам Хельме, включены в принятую накануне программу действий правительства. "Таким образом, я хочу послать жителям Ида-Вирумаа сигнал, что хотя ситуация сейчас очень сложная, мы рассчитываем на ее улучшение уже в ближайшие годы, когда начнется реализация новых больших проектов", - сказал Хельме.

К таким проектам он отнес, в первую очередь, планируемый новый маслозавод Eesti Energia и завод вторичной очистки масла, планируемый как совместный проект нескольких предприятий сланцевой промышленности Эстонии.

В начале мая правящая фракция Нарвского горсобрания заявила, что происходит "чудовищное уничтожение энергетики" и попросила депутатов Рийгикогу от Ида-Вирумаа Михаила Стальнухина и Дмитрия Дмитриева обратиться за комментарием к министру финансов. Последние оценили заявление горсобрания как "циничную попытку использовать в политических целях возникшие еще много лет назад проблемы в энергетике", однако направили запрос Мартину Хельме.

Ранее сообщалось, что на эстонских электростанциях сейчас простаивает 80% мощностей и под сокращение в этом году попадут 98 человек или около 10% от численности работников Нарвских электростанций. По оценке профсоюзов, если тенденцию не удастся переломить, то работы лишится значительно больше специалистов.

Источник: rus.err.ee