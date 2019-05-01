Лучший молодой следователь Нарвы Аида Зейналова: «В нашей работе важно не ошибаться даже в мелочах»

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Новость изнутри

Следователь Нарвского отделения полиции Аида Зейналова получила премию от таллиннского клуба Rotary. Многочисленные национальные Rotary клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, главный девиз которых звучит так: «Служение превыше себя». Вторым девизом является фраза «Больше всех получают те, кто служит лучше всех».

Клуб Rotary ежегодно проводит церемонию награждения подающих надежды молодых полицейских для того, чтобы вдохновлять их к работе и поддерживать на выбранном пути. Не так давно приступив к обязанностям следователя, Аида Зейналова за короткий промежуток времени расследовала и передала в суд немалое количество дел первой степени тяжести.

Её начальник, капитан полиции Татьяна Пресс, говорит:

- Аида — целеустремленный человек, для которого важен как процесс работы, так и его результат. Она по-хорошему любопытна и любит познавать новое. При выполнении рабочего задания она тщательно изучает теорию, советуется с опытными коллегами, очень ответственно и детально подходит к выполнению любой рабочей задачи. Аида занимается саморазвитием, изучает судебную практику, с удовольствием и интересом проходит дополнительное обучение. Порой кажется, что для неё нет невыполнимой задачи. Мы ценим и её человеческие качества - она умеет сопереживать и очень добра. Всегда готова прийти на помощь и выйти на работу в любое время суток, несмотря на усталость или личные дела. Аида является примером для молодых работников, достойный член нашей команды и хороший коллега для партнёров полиции.

Кто есть кто

Аида Зейналова родом из Кохтла-Ярве, окончила местную школу и отправилась учиться в Таллиннскую экономическую школу по специальности «маркетолог».

Пожив в столице, говорит Аида, поняла, что Таллинн – не её город, и что она хочет вернуться в наш регион и быть полезной именно здесь, в Ида-Вирумаа. По возвращении в 2013 году устроилась в один из банков, где проработала два года. Когда в банке произошло большое сокращение, девушка встала перед выбором: что делать дальше?

- В тот момент я пошла на курсы эстонского языка от Биржи труда, успешно сдала экзамен на С1 и подала заявку в полицию, скорее просто для того, чтобы дать знать о себе. До этого у меня никаких соприкосновений с полицией не было, хотя некоторые мои родственники связаны с правоохранительными органами. На следующий день я уже сидела в кабинете руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева, и мы беседовали о возможных перспективах моего знакомства с работой полицейского участка, - рассказывает она.

Спустя несколько лет пришло понимание: все было неслучайно.

- На самом деле, когда я получала образование, моя мама иной раз говорила, мол, хорошо бы, если бы ты стала полицейским. Я отвечала: как ты это себе представляешь, если я учусь на маркетолога? Однако время все поставило на свои места, я нашла себя в совершенно другой профессии. Получается, что мамина мечта сбылась. Мои мечты тоже сбываются. Главное, чтобы было желание – развиваться, делать свой город безопаснее. Сейчас я очень рада, что все именно так произошло, - уверена она.

Первое, что предложили Аиде – принять участие в Дне тени, который здесь проводится как раз для того, чтобы познакомить молодежь с разными видами полицейской службы. Девушка выбрала патрульную службу и в скором времени начала работать помощником полицейского, трудилась добровольцем целыми сменами вместе с работниками патруля.

Первый свой выход в феврале 2016 года она помнит очень хорошо. В тот раз проводился рейд, в ходе которого работали с подростками в алкогольном опьянении. Уже в мае 2016 года Зейналова стала работать в рядах патрульной службы на постоянной основе. Так как не было специального образования, Аиде пришлось пройти интенсивные курсы, которые шли параллельно работе «в поле». Именно практическая часть, полагает Аида, дала ей очень многое из того, что сейчас используется в работе следователя.

- Считаю, что для работы следователем предварительно необходимо поработать именно в патрульной службе, потому что именно на этой работе ты учишься быстро принимать решения, которые окажут в дальнейшем большое влияние на жизнь и судьбы других людей. Я очень уважительно отношусь ко всем моим коллегам в патрульной службе, которые в большой мере меня направляли, учили. Будучи более опытными людьми, они видели мой потенциал и помогали мне развиваться, нарабатывать полезный опыт, - говорит она.

Она вспоминает один из эпизодов работы в патруле, который произвел на неё сильное эмоциональное воздействие. Полиция получила вызов от отца, который сообщил, что его дочь 8-ми лет гостила у матери, с которой отец находится в разводе. Дочь позвонила ему и сказала, что мать покинула дом (отправилась к друзьям распивать алкоголь), а в квартире остался ещё грудной ребенок.

- Когда мы вошли в квартиру, картина, представшая перед нашими глазами, поразила меня: восьмилетняя девочка пыталась накормить кричащего малыша смесью для младенцев, обстановка в квартире была ужасающая, отсутствовала нормальная еда. Для грудничка пришлось вызвать «скорую помощь», потом ребенка определили в приют. Хочется работать для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, - говорит Аида.

С 1 декабря 2017 года она перешла работать в следствие. Сначала ей поручали дела по семейному насилию, грубому нарушению общественного порядка. Так как объем таких дел в Нарвском отделе полиции немаленький, ей удалось довольно быстро набрать необходимый опыт ведения следствия и общения с прокуратурой, благодаря которому спустя пять месяцев Аиде стали поручать дела и по более серьёзным преступлениям.

- В нашей работе, как мне кажется, очень важно не ошибаться в мелочах. Расследуя дело, нужно строго соблюдать сроки и все формальности. Это важно для того, чтобы потом обвиняемый не мог обжаловать приговоры по каким-то формальным признакам, например, некорректно проведенным следственным действиям, и благодаря этому избежать ответственности за свое деяние. Особенно это важно, когда речь идет о тяжких преступлениях, - поясняет она.

Другая жизнь

Времени на увлечения и хобби, говорит Аида, сейчас не остается. В детстве и юности она занималась волейболом, сейчас часы отдыха и досуга предпочитает проводить на прогулках и в общении с друзьями.

- Круг моих друзей сузился, они стараются лишний раз меня не тревожить. Но когда стало известно о моем награждении, мне было радостно услышать много приятных слов от друзей, нынешних и даже бывших коллег. Они устроили для меня встречу, где я услышала, что мною гордятся. Это вдохновляет, - говорит Аида.

В будущем она, конечно, хотела бы стать матерью, но пока в планах такого пункта нет.





2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- До сих пор существует такой стереотип, что работа

в полиции – не совсем женское дело. Вы с этим согласны?

- Люди чаще полагают, что женщине не место в патруле. Следователь-женщина, как мне кажется, давно уже не вызывает удивления.

- Как часто то, что люди видят на экранах своих телевизоров в многочисленных сериалах на полицейскую тему, совпадает с реальной работой следователя?

- Это смотря о каком кино идет речь (смеётся). На самом деле большинство людей, столкнувшись, например, с незаконным проникновением в их квартиру, ожидают, что полицейские будут вести себя как в сериале «След». Но в жизни не все так просто.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко