«Легенда покинула наш мир». Умер Ники Лауда

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Ники Лауда (1949−2019) — австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира «Формулы-1» (1975, 1977, 1984).

Фото: ru.motorsport.com

После завершения карьеры работал менеджером, экспертом, комментатором и неисполнительным директором «Мерседеса».

Основал две авиакомпании, иногда сам пилотировал.

После аварии в 1976 году у него не раз возникали проблемы со здоровьем, в 1997 и 2005-м он перенес операции по пересадке почек, летом 2018-го ему провели трансплантацию легких.

— С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, — говорится в заявлении семьи Лауды. — Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать.

На «Гран-при Германии» — 1976 Лауда попал в серьезную аварию: его машина ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, в нее врезался другой болид. Несколько пилотов смогли достать Лауду из горящей машины, но не сразу.

Лауда получил обширные ожоги головы, а после в больнице впал в кому. После аварии на его голове и лице осталось множество шрамов, которые Лауда всегда прикрывал ставшей его фирменной красной кепкой.

Лауда пропустили только два этапа и вернулся в гонки через 42 дня после аварии. Он проиграл чемпионский титул Джеймсу Ханту потому, что на последней гонке сезоне добровольно сошел из-за очень плохих погодных условий — в Японии шел сильный дождь. Хант опередил Лауду всего на одно очко.

В 2013 году о событиях чемпионата-1976 вышел художественный фильм «Гонка» с Даниэлем Брюлем в роли Лауды и Крисом Хемсвортом в роли Ханта.

Соболезнования выразили бывшие команды Лауды — «Феррари» и «Макларен», «Мерседес», «Формула-1», пилоты.

— Покойся с миром, Ники Лауда. Ты навсегда останешься в наших сердцах, навсегда будешь увековечен в нашей истории. Сегодня все сообщество автоспорта оплакивает опустошительную потерю. Легенда покинула наш мир. Соболезнуем друзьям и его семье, — написано в Твиттере «Формулы-1».

— Сегодня печальный день для «Ф-1». Большая семья «Феррари» с глубокой печалью узнала о смерти друга Ники Лауды, трехкратного чемпион мира, дважды побеждавшего в составе нашей конюшни (1975,1977). Ты останешься навсегда в наших сердцах.

— Все в «Макларене» глубоко опечалены, узнав, что скончался наш друг, коллега и чемпион мира «Формулы-1» Ники Лауда. Ники навсегда останется в наших сердцах и будут частью нашей истории.

— Легенда покинула нас. Покойся с миром, Ники, — написал Дженсон Баттон.

— Шокирующие и грустные новости. Покойся с миром, Ники, — написал Фернандо Алонсо.

Источник: sportmail.ru



