Департамент здоровья возбудил дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка

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Департамент здоровья решил возбудить дело о проступке в отношении депутата Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), который не ушел в назначенную ему самоизоляцию.



Айвар Кокк. Автор: Siim Lõvi /ERR

В середине января коронавирусом заразились несколько депутатов парламента от партии Isamaa, в том числе и председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно лично позвонил председателю парламентской фракции Isamaa Прийту Сибулу и пояснил, как именно должны самоизолироваться больные и близкоконтактные.

У Кокка были симптомы заболевания, но на самоизоляцию он не ушел, хотя знал, что он по меньшей мере близкоконтактный. Вместо этого он участвовал в заседании Йыгеваского волостного собрания, на котором ему, как председателю собрания, выразили недоверие. Перед заседанием он встретился со многими депутатами волостного собрания, пытаясь их уговорить проголосовать за него.

Кокк сдал тест на коронавирус 17 января, и результат оказался позитивным.

Хотя Департамент здоровья уже несколько недель знал, что Кокк не выполнил требование самоизоляции, ведомство не спешило с действиями.

На прошлой неделе Ланно заявил, что решение по Кокку должно быть принято к 29 января. Сейчас стало известно, что 29 января Департамент здоровья возбудил дело о проступке.

Как долго продлится расследование, департамент не сообщил.

ERR