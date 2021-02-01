В Тарту в квартире произошел взрыв, пострадали шесть человек

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В четверг на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, прибывшие на место происшествия, и житель многоквартирного дома.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Тарту. Фото: Elina Kond / ERR

Около 2 часов дня в Центр тревоги сообщили, что из квартиры в пятиэтажном доме на улице Яама в Тарту пахнет газом, дверь заперта и никто не открывает.

Cотрудники Спасательного департамента прибыли для проверки ситуации, но через считанные минуты произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали шесть человек: двое спасателей, двое сотрудников полиции, врач и находившийся в квартире мужчина.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что в расположенных рядом домах разбились стекла.

Пожар в доме, где произошел взрыв, локализован. Спасатели осматривают соседние здания, также пострадавшие от взрыва.

Движение транспорта в районе улицы Яама временно перекрыто.





ERR