В Тарту в квартире произошел взрыв, пострадали шесть человек

ПроисшествияВ Тарту в квартире произошел взрыв, пострадали шесть человек
Дата публикации: Сегодня, 15:33 Просмотрено: 120
В четверг на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадали пять работников оперативных служб, прибывшие на место происшествия, и житель многоквартирного дома.
Около 2 часов дня в Центр тревоги сообщили, что из квартиры в пятиэтажном доме на улице Яама в Тарту пахнет газом, дверь заперта и никто не открывает.
Cотрудники Спасательного департамента прибыли для проверки ситуации, но через считанные минуты произошел взрыв.
В результате взрыва пострадали шесть человек: двое спасателей, двое сотрудников полиции, врач и находившийся в квартире мужчина.
Сообщается, что взрыв был такой силы, что в расположенных рядом домах разбились стекла.
Пожар в доме, где произошел взрыв, локализован. Спасатели осматривают соседние здания, также пострадавшие от взрыва.
Движение транспорта в районе улицы Яама временно перекрыто.
ERR