На шоссе Таллинн-Нарва лось выбежал перед автомобилем. Семья в больнице

Дата публикации: Сегодня, 14:20 Просмотрено: 39

На 64 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, когда лось выбежал на проезжую часть и в него врезалась легковушка. В машине находилась семья, которую доставили в больницу на осмотр.

Фото: TAAVI SEPP

Несчастный случай произошел около 22:50. В автомобиле находилась семья: впереди сидели 31-летняя мать, которая была за рулем, и 34-летний отец, а на заднем сидении в детских креслах сидели двое малышей. Семья направлялась домой после веселого мероприятия.

Пострадавших доставили на осмотр в Северо-Эстонскую региональную больницу.





DELFI