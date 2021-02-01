Видео: В метро Лондона прогремел масштабный взрыв: начался пожар

Происшествия / В стране и мире / В миреВидео: В метро Лондона прогремел масштабный взрыв: начался пожар
Дата публикации: Вчера, 17:54 Просмотрено: 663
В понедельник, 28 июня, в Лондоне прогремел мощный взрыв в станции метро Elephant and Castle. На данный момент около 70 пожарных борются с огнем.
Взрыв прогремел в 13.45 по местному времени (15.45 по Таллинну).
Лондонская пожарная служба (LFB) сообщила, что сгорели три коммерческих объекта, четыре машины и телефонная будка.
Местных жителей попросили держать двери и окна закрытыми, движение поездов на данном участке приостановлено.
На кадрах видно, как произошел взрыв и огромный огненный шар окутал место. Люди, которые находились там в момент происшествия, стали убегать оттуда.
Сначала предполагалось, что пожар начался в гаражах неподалеку от железнодорожной станции, и на место были вызваны десять пожарных машин. Живущие в этом районе люди говорят о том, что слышали взрыв.
Major incident at what appears to be Elephant and Castle station in South London, the smoke from the fire can be seen for miles. pic.twitter.com/sv2nwlmoGt— Rachael Venables (@rachaelvenables) June 28, 2021
Одна из жителей дома, который находится рядом с местом происшествия, Сара Скарпа, рассказывает: "мы открыли окно на мгновение — и сразу услышали крики людей и почувствовали очень сильный запах. Потом дым немного рассеялся… мы услышали взрыв и все началось снова".
Полиция обращает внимание на то, что дороги в месте происшествия перегружены и советует водителям избегать данный район.
"Железнодорожная станция уже эвакуирована, эвакуация жителей идет в данный момент" — сообщает полиция.
Около 100 пожарных тушат пожар возле железнодорожного вокзала, где горят железнодорожные арки, шесть автомобилей и телефонная будка. Дороги перекрыты.
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