Видео: В метро Лондона прогремел масштабный взрыв: начался пожар

В понедельник, 28 июня, в Лондоне прогремел мощный взрыв в станции метро Elephant and Castle. На данный момент около 70 пожарных борются с огнем.

Пожар в лондонском метро. Фото: BBC

Взрыв прогремел в 13.45 по местному времени (15.45 по Таллинну).

Лондонская пожарная служба (LFB) сообщила, что сгорели три коммерческих объекта, четыре машины и телефонная будка.

Местных жителей попросили держать двери и окна закрытыми, движение поездов на данном участке приостановлено.

На кадрах видно, как произошел взрыв и огромный огненный шар окутал место. Люди, которые находились там в момент происшествия, стали убегать оттуда.

Сначала предполагалось, что пожар начался в гаражах неподалеку от железнодорожной станции, и на место были вызваны десять пожарных машин. Живущие в этом районе люди говорят о том, что слышали взрыв.

Major incident at what appears to be Elephant and Castle station in South London, the smoke from the fire can be seen for miles. pic.twitter.com/sv2nwlmoGt