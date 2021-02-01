64-летний пьяный ударил полицейского

Происшествия64-летний пьяный ударил полицейского
Дата публикации: Сегодня, 12:18 Просмотрено: 48
В пятницу 64-летний пьяный в деревне Карилатсу волости Пыльва ударил полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
Иллюстративное фото: ru.sputnik.kg
Агрессивно настроенного пьяного задержали и доставили в арестный дом протрезвляться.
Полицейский обратился в травмпункт, а затем вернулся к своим обязанностям
Возбуждено уголовное дело по статье о насилии по отношению к представителю власти.
ERR.EE