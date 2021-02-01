Разъяренные слоны растоптали браконьера

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Слоны в национальном парке Крюгера в ЮАР растоптали подозреваемого в браконьерстве мужчину, который пытался скрыться от смотрителей парка. Об этом сообщает издание Sowetan Live.

Фото: SCANPIX, HERBERT LEWALD

В воскресенье, 18 апреля, смотрители патрулировали парк и увидели человеческие следы. Затем они заметили трех мужчин.

«Смотрители запросили помощь вертолета и служебных собак. Когда браконьеры поняли, что их заметили, они бросили топор и сумку с провизией и попытались сбежать», — рассказал представитель национального парка Айзек Фела (Isaac Phaahla).

Одного из подозреваемых удалось задержать. Он рассказал, что его сообщники направились к стаду слонов. Мужчина не знал, удалось ли его подельникам скрыться.

Позже сотрудники парка нашли одного из браконьеров с тяжкими телесными повреждениями. От нанесенных слонами травм мужчина скончался. На месте происшествия смотрители обнаружили ружье.

Третий подозреваемый получил травму глаза, но ему удалось скрыться. Сотрудники национального парка сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что стадо разъяренных слонов в лесу вблизи индийского города Гиридих, штат Джаркханд, растоптало собиравшую травы в лесу женщину. Семья погибшей получила денежную компенсацию.

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