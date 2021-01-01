В результате пожара в православном храме в Нарва-Йыэсуу пострадали алтарь, иконы и иконостас

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Накануне в церкви в честь иконы Божией Матери, именуемой Казанская, города Нарва-Йыэсуу произошел пожар, в результате которого сильно пострадало убранство культового сооружения.



Бревенчатая церковь в честь Казанской иконы Божией матери была построена в 1867 – 1868 гг. в деревне Мерекюль. В 1947- 1948 гг. церковь была перенесена в город Нарва-Йыэсуу.

В 5 утра воскресенья, 14 февраля, был получен сигнал о сработавшей сигнализации. Ее причиной стал пожар. Огнеборцы не исключают возможность поджога, сообщили в понедельник радионовости ERR.

В результате пожара пострадали в том числе алтарь, иконы 18 века и дубовый иконостас 19 века.

Точную причину пожара установит следствие. Стоимость ущерба выясняется.

Бревенчатая церковь в честь Казанской иконы Божией матери была построена в 1867 – 1868 гг. по инициативе петербургского священника Александра Гумилевского. Церковь была построена для отдыхающих петербуржцев и эстоноземельцев. В 1947- 1948 гг. церковь была перенесена в город Нарва-Йыэсуу.

Церковь является архитектурно-историческим памятником.

Мы побывали на месте происшествия в понедельник, 15 февраля, в 14 часов дня. Увиденное – на фотографиях. Поговорить о случившемся в это время было не с кем; двери в храм были закрыты.

Однако в бумажной версии «Нарвской Газеты» 18 февраля мы расскажем, что нам удастся узнать о пожаре и о том, какие шаги будут предприняты для сохранения этого исторического культового объекта.





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Карта сбера настоятеля храма

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о. Корнилий (Константин Александрович Морозов)





«Нарвская Газета»

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА