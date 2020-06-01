Волки съели собаку приехваших из Финляндии охотников

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В прошлое воскресенье волки съели молодую охотничью собаку охотившейся на диких кабанов вблизи Кыпу в Вильяндимаа компании, пишет Sakala.

По словам председателя правления Вильяндимааского союза охотников Прийта Вахтрамяэ, это произошло на арендной земле центра управления государственным лесом вблизи национального парка Соомаа, где уже много лет действует запрет на охоту на волка. На прошлых выходных к участию в охоте пригласили гостей из Финляндии, которые привезли с собой двух собак. Собаки поначалу погнались за лосями, но когда в какой-то момент ситуация сделалась подозрительной, их отыскали при помощи GPS.

«На месте выяснилось, что одну из собак съели. Это была полуторагодовалая молодая западносибирская лайка финнов. Вторая, к счастью, спаслась», - сказал Вахтрамяэ.

Местные охотники знают, что за последние годы было целых несколько нападений волков на собак. Вахтрамяэ в качестве примера рассказал, что в прошлом году жертвой волков в том же районе стала собака организатора этой же охоты, погибла собака общества охотников Тянассильма, а в Каркси съели убежавшую в лес собаку. «Там, правда, не было охоты, но охотничья собака убежала в лес и волки ее загрызли», - пояснил он.

Глава бюро охотничьего дела и водного биоценоза департамента окружающей среды Аймар Ракко сказал, что собаки во время охоты столкнулись с волками, которые присущим им образом рассчитались с вторгнувшимися на их территорию существами. «К сожалению, такие инциденты время от времени происходят, их можно избежать только если не заходить в лес с собакой, - сказал Ракко. - Риск пасть жертвой волков существенно возрастает во время охоты с собаками. В процессе охоты нельзя ничего сделать, чтобы этого избежать».

Он добавил, что в Соомаа все же существенно меньше конфликтов между человеком и волком по сравнению с культурными ландшафтами и животноводческими регионами. «Проблемы встречаются на периферии, два последних инцидента в тех краях связаны с убийством собак».

BNS