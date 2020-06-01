Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве 50-летнего Роберта

Во вторник, 12 января, родственники сообщили о пропавшем Роберте, с которым последний раз на контакт выходили 25 декабря прошлого года.

В тот день Роберт должен был отправиться на автобусе в волость Алутагузе на работу, но туда так и не добрался. И по сей день неизвестно, где находится Роберт.

Полиция проверила места, куда Роберт мог пойти. Также стражи порядка опросили знакомых, друзей и родственников. Однако и это не принесло результатов.

Роберт - лысый, спортивного телосложения, рост 160 см. Скорее всего, у мужчины одежда черного цвета, на голове - черная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Роберта или у кого есть информация о его местонахождении, позвонить по номеру 112 или написать по адресу электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.

Источник: rus.err.ee