Под Кингисеппом на трассе «Нарва» "Лада" влетела в фуру из Латвии: погибли двое

Смертельная авария произошла 13 февраля на федеральной трассе в Кингисеппском районе Ленобласти. Легковушка влетела в грузовик, из искореженной груды металла достали погибших, сообщили 47news в экстренных службах.



Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По предварительным данным, авария произошла около половины восьмого вечера 13 февраля на участке трассы "Нарва" у деревни Алексеевка. На виадуке "ВАЗ-2115" влетел в грузовик. Водитель и пассажир скончались. Их личности устанавливаются.