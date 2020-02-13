Под Кингисеппом на трассе «Нарва» "Лада" влетела в фуру из Латвии: погибли двое

Происшествия / РегионПод Кингисеппом на трассе «Нарва» "Лада" влетела в фуру из Латвии: погибли двое
Дата публикации: Вчера, 14:46 Просмотрено: 647
Смертельная авария произошла 13 февраля на федеральной трассе в Кингисеппском районе Ленобласти. Легковушка влетела в грузовик, из искореженной груды металла достали погибших, сообщили 47news в экстренных службах.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
По предварительным данным, авария произошла около половины восьмого вечера 13 февраля на участке трассы "Нарва" у деревни Алексеевка. На виадуке "ВАЗ-2115" влетел в грузовик. Водитель и пассажир скончались. Их личности устанавливаются.
Как сообщили в УГИБДД, легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пустым грузовиком, зарегистрированным в Латвии.