Порядок пересечения границы может измениться

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Министр внутренних дел Кристиан Яани, побывавший на прошлой неделе в Нарве, в числе прочих тем обсудил с мэром Нарвы Катри Райк вопрос о новом договоре, который будет регулировать порядок пересечения границы в течение следующих пяти лет.

Хотя Covid-19 сделал движение через границу в Нарве гораздо менее интенсивным, предварительное бронирование ее пересечения по-прежнему необходимо.

Нынешний договор об организации пересечения границы, заключенный между Министерством внутренних дел, компанией GoSwift и площадками ожидания в пунктах пересечения границы в Нарве, Койдула и Лухамаа на срок до 15 мая нынешнего года, был продлен до 15 июня - до тех пор, пока не закончится новый конкурс госпоставки. Пока порядок пересечения границы прежний, а что будет потом? По словам Кристиана Яани, пока на конкурс госпоставки представлено только одно совместное предложение — от GoSwift и Transservis-N, которое находится в рассмотрении министерства, поэтому говорить о подробностях нового договора еще рано.

Известно, что споры о том, должно ли пересечение границы быть платным — история с бородой. С одной стороны, три эстонских канцлера права подряд настаивали на том, что пересекать границу бесплатно — конституционное право граждан. С другой стороны, организация движения на границе необходима, поскольку бесконечные очереди грузовиков и фур на центральных улицах Нарвы, а именно так и было до появления транзитной площадки, тоже никому не нужны. Значит, необходимы средства на обслуживание транзитной площадки и системы бронирования. Транзитная площадка останется, но на вопрос «НГ», может ли министр рассказать, как именно она будет в дальнейшем функционировать, Кристиан Яани ответил: «Пока нет».

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила порталу rus.postimees, что, хотя до окончания конкурса многие детали нового договора об организации пересечения границы остаются неясными, уже сегодня можно сказать, что для легковых автомобилей пересечение границы будет бесплатным. Согласно нынешнему договору, при пересечении границы необходимо заплатить 1,5 евро за бронирование очереди, а также за пребывание в зоне ожидания согласно категории транспортного средства, для легкового автомобиля в целом плата за пересечение границы составляет 4, 5 евро.

Министр внутренних дел Кристиан Яани на прошлой неделе побывал в Нарве, где посетил Нарвский учебный центр Академии внутренней безопасности, Нарвский кордон и местное отделение Спасательного департамента, а также Нарвскую Александровскую церковь. Целью визита были встречи с сотрудниками департамента на местах, а также с представителями местной общины, чтобы выслушать их предложения по повышению безопасности региона и обсудить реализацию совместных проектов сотрудничества.

Ирина ТОКАРЕВА

ФОТО: Максим Федоров