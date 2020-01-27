Коронавирус: на границе с Эстонией и Финляндией россияне усилили контроль. Проверены 34 гражданина Китайской Народной Республики

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Во всех пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом 27 января сообщает Fontanka.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

Тепловизором с начала 2020 года проверили более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина Китайской Народной Республики, прибывших в пункты пропуска через третьи страны.

Кроме термометрического контроля в пунктах пропуска усилен дезинфекционный режим.

Туристам, которые почувствовали недомогание с характерными для респираторных заболеваний симптомами, а также в случае контакта с больными людьми в период пребывания в Китае на границе рекомендуют сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора, который осуществляет санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска.