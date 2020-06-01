«Мы знаем, что у вас есть проблемы со здоровьем»

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Что предпринять, когда вам неожиданно по телефону предлагают витамины или пищевые добавки, при этом «продавец» ссылается на то, что он осведомлен о проблемах вашего здоровья? Разбираемся в ситуации со специалистами.

Откуда узнали?

На днях нам позвонила наша читательница, нарвитянка Надежда В. (имя заменено, редакция располагает настоящими данными) и рассказала, что была на очередном приеме у офтальмолога в Нарве, а буквально на следующий день ей позвонила некая Анна и стала настойчиво предлагать витамины и биологически активные добавки, предварительно сказав: «Мы знаем, что у вас проблемы с глазами»...

Надежда от всего отказалась. Но, конечно, была очень удивлена. «Откуда какая-то фирма может знать о состоянии моего здоровья? И где гарантия, что завтра у кого-то еще не появится какая-то информация обо мне? Что касается проблем с глазами, то в этом месяце я была на приеме у офтальмолога и выписывала очки в одном из магазинов. Неужели они могут каким-то фирмам давать информацию о пациентах?», – рассуждает Надежда, дама почтенного возраста. «Как такое вообще может случиться, и что надо делать в таком случае? Пожалуйста, помогите разобраться», – обратилась она с просьбой к редакции.

Первое, что сделала ваш корреспондент, – попробовала получить информацию из первых рук, то есть от некой Анны, которая звонила с предложением о покупке БАДов. Номер ее телефона остался в телефоне Надежды. Думаю, нетрудно догадаться, что сделанные на протяжении нескольких дней звонки по телефону Анне остались без ответа – трубку просто не поднимали.

Затем я позвонила лечащему врачу-офтальмологу Надежды и описала ситуацию.

– Передавать информацию о пациентах кому-либо – это исключено! – тут же последовал ответ доктора. – Я могу рекомендовать какие-то витамины, добавки, но непосредственно самому пациенту на приеме и подсказать, где их можно приобрести. Конкретно Надежде никаких препаратов я не назначала, в этом нет необходимости. Знаю, что и сотрудники магазина, где Надежда выписывала и покупала очки, порядочные люди и не могут разглашать какую-то информацию.

– То есть это какое-то совпадение?

– Выходит так, – считает офтальмолог. – Я не знаю, каким образом и откуда некие фирмы получают телефоны людей, которым затем предлагают свои товары. Может быть, они даже знают возраст своих абонентов, и тогда нетрудно предположить, что человеку может требоваться.

Я специально не называю ни фамилию врача, с которым беседовала, ни названия магазина, где Надежда заказывала и покупала очки: не хочу невольно бросить тень обвинения на (верю!) порядочных людей.

Можете подать жалобу

Ваш корреспондент связалась с Инспекцией по защите данных. На вопросы редакции отвечает советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг.

– Каким образом некая торгующая фирма может знать, что у человека проблемы со здоровьем и предлагать ему свои товары? Разве кто-то может передавать деликатные данные пациентов?

– Обработка данных о состоянии здоровья требует юридической основы, и, конечно, передача данных о состоянии здоровья с целью предложения продаж не может быть законной. Однако, если человек получает нежелательный звонок с целью осуществления продажи чего-либо и у него возникает вопрос, законным ли путем получены его личные данные, можно предпринять следующие шаги, чтобы защитить себя или прояснить обстоятельства.

Заранее неоговоренные коммерческие звонки совершаются двумя способами: звонком конкретному человеку с обращением к нему по имени, или, наоборот, звонящий звонит «вслепую» и не знает, кому он звонит. Когда вы получили коммерческий звонок и с вами связываются по имени, вы всегда можете спросить, где были получены ваши личные данные и когда вы дали свое согласие на звонок. Каждый звонящий обязан ответить на оба вопроса. Закон возлагает на вызывающего абонента бремя доказывания и гласит, что торговый звонок может быть осуществлен только с предварительного согласия лица или если лицо ранее употребляло аналогичный продукт/услугу.

Если звонящий говорит, что звонит, потому что человек ранее заказал аналогичную услугу или продукт, то, с точки зрения закона, такой звонок разрешен. Определить похожий продукт помогает здравый смысл. Например, и морковь, и картофель – это еда. Однако, если я купил книги, а мне предлагают садовый трактор, его уже нельзя считать аналогичным продуктом. Должна быть возможность идентифицировать некоторое сходство между предлагаемыми продуктами.

В любом случае, если звонок в этом случае нежелателен и дальнейшие предложения не интересуют, человек имеет право запросить удаление своих данных из базы данных звонящего. Если звонящий по-прежнему атакует телефон, блокировка номера – самое быстрое решение. Также вы всегда можете подать жалобу в Инспекцию по защите данных.

Если же человеку поступает нежелательный коммерческий звонок, и вызывающий абонент не знает имени получателя звонка, проблема не может быть решена с помощью правил защиты персональных данных, поскольку без использования персональных данных (имени принимающего звонок) звонок не регулируется Законом о защите персональных данных. Номер набирается методом так называемой слепой случайности и без знания личных данных. В этом случае остается возможность заблокировать номер, чтобы избавиться от надоедливого звонящего.

– Сообщать полиции или в какие-то другие инстанции рекомендуете?

– Чтобы защитить себя от непрошенных торговых звонков, рекомендуем поступать следующим образом. Первое. Спросите у вызывающего абонента, кто он и как были получены контактные данные? Спросите, каково легальное основание для звонка, то есть, есть ли у звонящего разрешение: это предварительное согласие или четко зафиксированное соглашение?

Второе. Вы имеете право попросить у звонящего удалить ваши данные из базы данных вызывающего абонента. Третье. Если на запрос об удалении данных не реагируют, вы имеете право связаться с Инспекцией по защите данных и подать жалобу.

Если данные о здоровье человека были переданы третьим лицам без его согласия и для этого нет законных оснований, необходимо немедленно связаться с лицом, предоставившим или получившим данные, и попросить немедленно прекратить обработку данных. Опять же, помните: вы всегда можете обратиться в Инспекцию по защите данных с жалобой.

Светлана ЗАЙЦЕВА