А инвалидную коляску в салон – можно?

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По просьбе наших читателей мы выяснили в Департаменте защиты прав потребителей, какие вещи можно провозить в салоне такси и что нужно учитывать заранее, планируя поездку с объемным багажом.

«Недавно в соцсетях наткнулась на историю, которая многих людей глубоко возмутила. Нарвитянка с двумя детьми, один из которых инвалид, вызвала такси ехать на вокзал. В багажник поместились только вещи, поэтому женщина решила

взять инвалидную коляску в салон. Таксист дождался, пока женщина сложила коляску, и только потом озвучил свое правило: «Это моя машина, и я ничего не разрешаю брать в салон». Просьбы не помогли, таксист высадил семью, и в итоге они опоздали на поезд.

Недавно со мной тоже случилась подобная история. Мы с мужем собрались в поездку. Я заранее договорилась с таксофирмой, чтобы прислали машину с большим багажником, чтобы там поместилось несколько больших сумок и инвалидная коляска мужа. В итоге прислали машину с обычным багажником, все вещи не влезли, водитель только после долгих уговоров «милостиво» согласился взять коляску в салон. В итоге мы еле успели на поезд. Хотелось бы узнать, имеет ли водитель право так поступать? Можно ли потребовать компенсацию от таксофирмы, если из-за отказа водителя от по- ездки клиенты опоздают на поезд?»

С уважением, Валентина,

постоянная читательница

Вопросы нашего издания прокомментировала Хелен Рохтла, юрист- менеджер сферы туризма и пассажирских перевозок Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA).

– Таксист отказался везти клиентов, один из которых инвалид, потому что они хотели взять в салон автомобиля инвалидную коляску, не помещавшуюся в багажник. Имеет ли водитель такси право отказаться в таком случае от поездки?

– Местные власти могут предъявлять требования к транспортным средствам, которые предоставляют услуги такси, для обеспечения качества услуг, включая комфорт пассажиров и экологичность. В местном самоуправлении, где произошел инцидент, можно узнать, установлены ли такие требования. Например, в некоторых местных самоуправлениях в правилах таксоперевозок установлена минимальная вместимость багажного отделения такси.

Однако надо учитывать, что в такси не предусмотрен перевоз значительных объемов багажа, и если у клиента в дополнение к оборудованию для инвалидов есть ряд других вещей, багажник может не вместить их все. В таком случае перевозчик будет вынужден предложить клиенту уменьшить количество вещей, а если это невозможно – отказаться от поездки.

– Какие вещи пассажир имеет право взять с собой в салон такси, а какие – нет?

– В законе такого четкого списка нет, однако у транспортных фирм есть возможность составить такой список самостоятельно, поскольку перевозчик должен гарантировать, что предоставление услуги такси не станет опасным из-за переносных вещей клиента. Например, в случае торможения кресло-коляска в салоне транспортного средства может представлять опасность для здоровья как клиента, так и водителя. Те же правила относятся и к салону автобуса, водитель которого имеет право оценить, насколько вещи, взятые в салон, безопасны и надежно ли пристегнуты.

– Если таксофирма и заказчик заранее договорились о том, что такси с большим багажным отделением прибудет в определенный период времени, но фирма не выполнила это условие, может ли клиент требовать от таксофирмы возмещения убытков? Например, если клиент, чьи вещи не поместились в багажном отделении, опоздал на поезд?

– Стороны должны соблюдать заключенные договоренности, и если клиенту обещана возможность воспользоваться такси с большим багажным отделением, то это условие также должно быть выполнено. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, что означало большое багажное отделение для обеих сторон, одинаково ли понимали стороны, насколько большим должно быть багажное отделение такси. Если обе стороны четко договорились по этому вопросу, то у перевозчика есть обязанность оказать услугу таксоперевозки.

Если он этого не делает, клиент может отказаться от заказа такси, а также имеет право требовать компенсации за причиненный ущерб.

Следует учитывать, что за исключением случаев, когда ущерб был причинен намеренно или по грубой небрежности, предварительным условием для требования возмещения убытков является то, что перевозчик предвидел или должен был предвидеть возможные последствия нарушения договора (например, что клиент опоздает на поезд, если услуги такси не будут предоставлены).

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА