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Правопорядок / ПроисшествияНочью в Нарве подожгли пять грузовиков

Дата публикации: Вчера, 12:12 Просмотрено: 146

В ночь с воскресенья на понедельник в Нарве сгорели пять грузовых машин.

Фото: PÄÄSTEAMET

Как сообщила RusDelfi советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова, 22 августа в 1.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла, 10 виден сильный дым и слышны взрывы.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят 5 грузовых машин. В 2.41 огонь удалось локализовать, а в 4.31 завершить работы по тушению. По предварительным данным, пожар начался из-за поджога. На месте происшествия никто не пострадал.


DELFI

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Комментарии (1)

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mahawae
Вчера, 13:26
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