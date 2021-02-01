Полиция ищет пропавшего молодого человека

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Полиция разыскивает 16-летнего молодого человека, который в конце июля должен был вернуться в учебный центр Эмайыги в Тартуском уезде, но до сих пор не приехал.

Маркус. Фото: Politsei- ja Piirivalveamet

16-летний Маркус должен был вернуться 30 июля из своего дома в Маарьямааскую образовательную коллегию, но так и не вернулся, сообщает Южная префектура. По словам родственников, в тот вечер молодой человек покинул свой дом в Эльва и с тех пор не возвращался ни домой, ни в школу.

Полиция общалась с семьей молодого человека, его друзьями и близкими, но никто из них не имеет никакой информации о том, где может находиться молодой человек. Были проверены разные адреса и места пребывания, но и там подростка найти не удалось.

Рост Маркуса - около 175 сантиметров, у него светлые короткие волосы. Когда он выходил из дома, на нем была черная ветровка.





ERR