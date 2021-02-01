Наркополицейские предотвратили попадание смертоносного наркотика

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В июле наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали мужчину, у которого было найдено смертоносное наркотическое средство карфентанил в количестве, которого хватило бы для вызова наркотического опьянения у 40 000 человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 37-летний мужчина на время предварительного следствия взят под стражу.

Иллюстративное фото: ANDRES PUTTING

В середине июля в Ыйсмяэ в Таллинне полицейские Пыхьяской префектуры задержали 37-летнего мужчину, при обыске, произведённом у него дома, в холодильнике было найдено всего более 85 грамм белого порошкового вещества. По подтверждению экспертизы, проведённой Институтом судебной экспертизы Эстонии, вещество содержало карфентанил в количестве, которого хватило бы для вызова наркотического опьянения у 40 000 человек.

Со слов прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги, дело имеют с самым опасным наркотическим средством, которое можно найти на рынке Эстонии. ”Обычно карфентанил крепче фентанила почти в 100 раз, отчего микроскопическое количество этого вещества является опасным для жизни. Даже у опытных потребителей имеется большая опасность передозировки, отчего было важным прекратить деятельность мужчины и препятствовать попаданию вещества на улицы”, — сказал Йыги.

В случае мужчины, который прежде наказывался в Финляндии за наркопреступления, прокуратура дала высокую оценку опасности продолжения совершения преступлений, отчего на время предварительного следствия прокурор ходатайствовал у суда о заключении 37-летнего мужчины под стражу. ”В случае такого количества нет сомнения в том, что вещество было предусмотрено для перепродажи. Криминальный доход, который был бы получен от перепродажи вещества на улице, достиг бы как минимум десятков тысяч евро”, — добавил прокурор Йыги.

Со слов руководителя службы по борьбе с нарко- и организованными преступлениями Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, всегда находятся люди с преступными амбициями, которые пытаются выстроить новые сети продажи наркотиков. ”Фентанил и его производные продолжают мало распространяться в Эстонии благодаря пристальному вниманию правоохранительных органов, подтверждением чему является повысившаяся цена за дозу и усложнившаяся доступность средства на улицах. Каждый день мы прилагаем усилия во имя препятствования распространению смертоносных наркотиков, потому что именно эти средства стоят за большинством жизней, потерянных из-за передозировки. Хотя в последние годы количество наркосмертей продолжает держаться на низком уровне последних десятилетий, данное задержание показывает, что работа в этой сфере не закончится”, — сказал Пикаро.

По данным Института развития здоровья, в 2020 году от передозировки наркотиками умер 31 человек.