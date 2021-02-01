В Нарве ограбили магазин: пострадал региональный директор

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В Нарве во вторник ограбили расположенный на улице Тиймана магазин. При задержании грабителей легкие травмы получил региональный директор предприятия.

Иллюстративное фото: Anna Aurelia Minev / ERR

"3 августа в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин, личность которых еще не установлена, украли алкоголь из магазина на улице Тиймана в Нарве. Когда заведующий магазином попытался их задержать, один из грабителей бросил в него бутылкой, и он получил травму", - говорится в сводке Идаской префектуры.

Похитители скрылись с места происшествия. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

По данным rus.err.ee, магазин ограбили двое подростков. Один из них во время погони уронил мобильный телефон. С его помощью, вероятно, правоохранители уже в ближайшее время сумеют задержать злоумышленников.

По нашей информации, пострадавшим в результате нападения оказался региональный директор торговой сети, который приехал в Нарву по рабочим делам.

Он не получил серьезных травм.





ERR