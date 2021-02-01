Жуткое зрелище: иностранец разгромил арендованный дом в Харьюмаа

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Приехавший в Эстонию, как утверждается, “понюхать” ИТ-государства австралиец снял дом в Харьюмаа и налег там на “колпачок” (уличное название наркотика GHB — прим. ред.). В результате навредил себе и нанес ущерб дому приблизительно на 1000 евро. Дом находится в Сауэ, в Туула, пишет Reisijuht.

Фото: ERAKOGU

“Первые две недели ничего не было. Да, он бегал по полям, вел себя смешно, засыпал где-то, но мы думали, что он просто пьяный”, — описывает сдающая домик на своем участке через платформу Airbnb Эвелийз.





DELFI