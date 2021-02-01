Полицейский в Эстонии подстрелил мужчину, напавший на него с палкой

Дата публикации: Сегодня, 14:07 Просмотрено: 143

Полиция получила вызов на праздник, где один из гостей начал вести себя агрессивно. Когда полиция прибыла на место, то мужчина сначала скрывался от нее, а затем напал на полицейских.

Иллюстративное фото: ILMAR SAABAS

В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.

Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начала агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с битой напал на полицейских.

Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.

В один момент один из полицейских получил битой по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.

В результате стрельбы 28-летний мужчина получил серьезные ранения. Полицейские оказали ему помощь и попытались реанимировать до приезда скорой помощи. Медики продолжили реанимацию, но жизнь мужчины спасти не удалось, он скончался на месте от полученных ранений.

Пострадал также один из полицейских, который получил удар битой. Ему также понадобилась первая помощь.

Глава бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна отмечает, что огнестрельное оружие полицейские используют лишь в крайнем случае. Для оценки произошедшего будет проведен анализ тактики самообороны.

Для выяснения деталей произошедшего было заведено уголовное производство.





DELFI