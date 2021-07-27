В Нарве распитие алкоголя завершилось поджогом: погибли 2 человека

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24 июля Центр тревожной связи получил сообщение о том, что на улице Пылевкиви в Нарве произошёл пожар, в котором погибли 41-летняя женщина и 39-летний мужчина. Открывшаяся на месте происшествия картина и собранные доказательства указывали на поджог и вечером того же дня полицейские задержали 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. На состоявшемся в понедельник судебном заседании по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда на время предварительного следствия мужчина был взят под стражу.

Иллюстративное фото: DELFI

По собранным до сих пор данным компания из шести человек совместно употребляла алкоголь на даче, расположенной на улице Пылевкиви в Нарве, когда вспыхнула ссора между находившимися в состоянии опьянения 44-летним мужчиной и его сожительницей. Затем мужчина покинул дачу, но вернулся на следующий день, после чего они снова совместно употребляли алкоголь. Конфликт обострился, мужчина напал на женщину и в конце концов поджег находившийся на даче диван, от чего загорелось здание.

Со слов прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, собранные на месте происшествия доказательства дают основание подозревать мужчину в убийстве двух человек, в покушении на убийство трёх человек и применении физического насилия в отношении двух человек.

«Согласно подозрению, мужчина поджег дачу, где в тот момент кроме него самого находились ещё пятеро человек. Троим удалось выбраться из дома, но спавшие на втором этаже мужчина и женщина погибли в пожаре. Также мужчина напал на одну женщину, пытавшуюся сбежать из дома. На время предварительного следствия прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу ранее наказывавшегося за совершение насильственных преступлений мужчины. Суд согласился с этим и подозреваемый в преступлении сперва взят под стражу на два месяца», - сказал прокурор.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс рассказала, что быстрые действия полицейских на месте происшествия помогли установить лицо, которое, возможно, совершило данное деяние. Она отметила, что алкоголь и сведение счётов никогда не должны идти руку об руку. «Чрезмерное употребление алкоголя зачастую является причиной того, что пьяные люди начинают ссориться между собой, и крайне прискорбно, что возникший конфликт закончился в данном случае так трагически», – добавила она.

Уголовное производство продолжается, дальнейшим следствием будут выяснены обстоятельства, приведшие к закончившимся трагически событиям.





пресс-секретарь

Пыхьяская окружная прокуратура