Внимательные люди помогли найти угнанные автомобиль и мотоцикл

Дата публикации: Вчера, 16:30 Просмотрено: 118

В конце прошлой недели полиция получила от внимательных людей два сообщения о возможно угнанных моторно-транспортных средствах в Ида-Вирумаа.

Иллюстративное фото: avtovzglyad.ru

22 июля днем в Йыхвиское отделение Идаской префектуры сообщили, что в волости Люганузе в Салакюла в лесу находится мотоцикл Kawasaki, странным образом прикрытый листвой. Выяснилось, что этот мотоцикл был украден в июне.

Вечером в Йыхвиское отделение поступило еще одно сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на одной из улиц Ахтме, возможно, стоит угнанный 12 июля автомобиль Volkswagen Passat. Владелец машины и полицейский патруль обнаружили Volkswagen по указанному адресу.

Оба транспортных средства сейчас находятся в полиции, после необходимых для производства действий они будут возвращены владельцам.

«Количество угонов транспортных средств сократилось, однако время от времени полиции все же приходится заниматься поисками. В большинстве случаев угнанные транспортные средства все-таки находят и возвращают владельцам», - сказал начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант.

Почти за семь месяцев текущего года в Ида-Вирумаа зарегистрировано восемь угонов или самовольных использований транспортных средств, что на один случай меньше прошлогоднего. В прошлом году транспортные средства вернулись к владельцам в трех, в этом году, благодаря внимательным людям, уже в четырех случаях.

«Внимательность – это часть безопасного общества, и я благодарю всех, кто помогает полиции. Мы призываем всех сообщать о сомнительных машинах в лесу или у обочины, о странной деятельности вокруг автомобилей, позвонив по телефону экстренной помощи 112», - добавил Клиймант.





пресс-секретарь

Департамента полиции и погранохраны