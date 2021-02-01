В Нарве недовольный спиливанием веток пьяный горожанин угрожал рабочим

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В понедельник в Нарве пилившие ветки рабочие столкнулись с агрессивным поведением нетрезвого местного жителя. Для задержания дебошира понадобилась вмешательство полиции.

Полиция задержала в Нарве пьяного мужчину, угрожавшего рабочим. Фото: Александр Красноумов / ERR

Инцидент произошел около 12 часов возле одного из жилых домов по улице Кереса, где рабочие занимались пилением веток разросшихся деревьев. В одного из них, находившегося на коленчатом подъемнике, начал целиться из похожего на оружие предмета 65-летний мужчина.

"По предварительным данным, пьяному мужчине не понравилось, что у его дома пилили деревья. Полиция задержала мужчину и доставила его в отделение для проведения дальнейших процессуальных действий", - рассказали rus.err.ee в Идаской префектуре.

В результате происшествия никто не пострадал, точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.





ERR