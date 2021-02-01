В Нарве недовольный спиливанием веток пьяный горожанин угрожал рабочим

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве недовольный спиливанием веток пьяный горожанин угрожал рабочим
Дата публикации: Сегодня, 14:36 Просмотрено: 126
В понедельник в Нарве пилившие ветки рабочие столкнулись с агрессивным поведением нетрезвого местного жителя. Для задержания дебошира понадобилась вмешательство полиции.
Инцидент произошел около 12 часов возле одного из жилых домов по улице Кереса, где рабочие занимались пилением веток разросшихся деревьев. В одного из них, находившегося на коленчатом подъемнике, начал целиться из похожего на оружие предмета 65-летний мужчина.
"По предварительным данным, пьяному мужчине не понравилось, что у его дома пилили деревья. Полиция задержала мужчину и доставила его в отделение для проведения дальнейших процессуальных действий", - рассказали rus.err.ee в Идаской префектуре.
В результате происшествия никто не пострадал, точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.
ERR