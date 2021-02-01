В Варшаве не пустили на самолет пьяного посла Эстонии

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В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена посла Эстонии в Польше Хейти Мяэмеэса не пустили на борт самолета за отказ надеть маску. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание RMF24.

Иллюстративное фото: unsplash / Anete Lūsiņa

Инцидент произошел в воскресенье вечером незадолго до полуночи. Сотрудники компании, обслуживающей самолеты в аэропорту, отказались пустить мужчину в самолет, следовавший в столицу Казахстана Нур-Султан, поскольку он не хотел надевать маску.

Также сообщается, что дипломат вел себя агрессивно и пришлось вызвать охранников аэропорта.

Как утверждает RMF FM, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и из-за его агрессивного поведения пришлось вызвать полицию. Так как у него не брали анализ на наличие алкоголя в крови, то невозможно установить, был ли Мяэмеэс действительно пьян.

Посла вывели из зоны ограниченного доступа, и он с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских.

Во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно. Показав дипломатический паспорт, он покинул помещение аэропорта. Самолет в Казахстан вылетел без него.





DELFI