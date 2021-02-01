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Правопорядок / ПроисшествияРусскоязычные мошенники обманули жителя Эстонии на 22 000 евро

Дата публикации: Сегодня, 15:14 Просмотрено: 110

Инвестиционные мошенники обманули жителя Пярнумаа на более чем 20 000 евро.

Русскоязычные мошенники обманули жителя Эстонии на 22 000 евро
Иллюстративное фото: unsplash / Lena Balk

12 июля полиция получила сообщение о том, что в феврале 54-летний мужчина создал аккаунт на одном сайте, после чего с ним несколько раз связывались и уговаривали инвестировать.

В марте ему позвонил говорящий по-русски мужчина и попросил скачать программу AnyDesk, чтобы помочь совершить первый платеж на созданный для инвестирования счет. После первой ”инвестиции” мошенники сформировали у мужчины ложное представление о том, что его деньги растут, и уговорили взять кредит в банке, чтобы немедленно инвестировать еще больше. Когда мужчина захотел снять деньги, это у него не получилось.

По предварительным оценкам ущерб составляет 22 325 евро.


DELFI

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