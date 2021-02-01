В Нарва-Йыэсуу утонула пожилая женщина

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5 июля в 18.34 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу тонет женщина. Спасатели нашли ее в 50 метрах от берега, доставили на сушу и начали реанимировать.

Женщина купалась в море в районе городского пляжа, буквально напротив будки спасателей, не заплывая за буйки, казалось, на достаточно безопасном расстоянии от берега. Фото: Архив «НГ»

Новостной портал DELFI сообщает, что женщине было 79 лет и она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Женщина находилась на пляже одна, поэтому ее личность сразу установить не удалось. Причину того, почему она начала тонуть, покажет вскрытие, прокомментировал «Нарвской Газете» Спасательный департамент в среду. Судебно-медицинская экспертиза еще не закончена — говорится в ответе Идаской префектуры Департамента полиции погранохраны на запрос «Нарвской Газеты».



Одна из очевидцев трагедии, случившейся на пляже, нарвитянка Екатерина С. рассказала «Нарвской Газете», что женщина купалась в море в районе городского пляжа, буквально напротив будки спасателей, не заплывая за буйки, казалось, на достаточно безопасном расстоянии от берега, на глубине по грудь взрослому человеку. Вода в этот день, считает Екатерина, была просто ледяной, и в море заходили редкие купальщики. Екатерина не знает, кто конкретно заметил, что одна из купающихся женщин начала тонуть и скрылась под водой, но на зов мужчины, который был в непосредственной близости от нее, сразу же откликнулся береговой спасатель, а также плавающий поблизости на серфинг-доске человек. «С берега мы увидели, что все трое стали искать ее под водой, подняли на поверхность, уложили на серфинг-доску и сразу тут же на воде стали реанимировать. По-моему это длилось целых 20 минут, до приезда скорой помощи. И мне кажется, они очень хорошо делали свою работу. На берегу им тоже сразу же стали помогать - среди отдыхающих на пляже оказались врачи, мужчина и женщина. Тут же приехали полицейские. Вообще же все действовали очень быстро, на мой взгляд, помощь пришла просто незамедлительно

», - делится своими впечатлениями Екатерина.



Спасательный департамент напоминает, что на пляж следует ходить с другом, который смог бы приглядывать за вами во время купания и при необходимости оказать помощь. При жаркой погоде важно внимательно следить за здоровьем детей и пожилых людей и по возможности находиться в тени.





Светлана ЗАЙЦЕВА