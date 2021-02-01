За избиение в Нарве подростка мужчина получил условный срок

Дата публикации: Вчера, 14:30 Просмотрено: 134

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 36-летнего мужчину, который в августе позапрошлого года ударил в Нарве раздававшего рекламные буклеты подростка.

Иллюстративное фото: pixabay / Annabel_P

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 10 августа 2019 года в 15:10 мужчина ударил кулаком по голове 16-летнего подростка, облаченного в костюм кота, который раздавал рекламные буклеты у торгового центра Astri.

За это против мужчины возбудили уголовное дело. Он пошел на сделку со следствием и недавно предстал перед судом.

Применение насилия обернулось условным лишением свободы на три месяца. Приговор уже вступил в законную силу.





ERR