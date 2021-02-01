Насильственных преступлений в Эстонии в сравнении с 2020 стало меньше

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Уровень преступности в Эстонии в первой половине текущего года существенно не изменился, сообщает Министерство юстиции, отмечая, что если в прошлом году за тот же период было зарегистрировано 12 692 преступления, то за первое полугодие в этом году их было 12 686, при этом заметно меньше стало тяжких преступлений с применением насилия. Вместе с тем, возросла регистрация преступлений.

Иллюстративное фото: unsplash / Charl Folscher

Тяжких преступлений с применением насилия было зарегистрировано 50, в первой половине прошлого года — 81. Убийств и преднамеренных убийств, а также покушений на убийство в этом году зафиксировано 14, в прошлом году за тот же период 29.

Снизилось также количество менее тяжелых преступлений с применением физического насилия — нанесение легких телесных повреждений за первые шесть месяцев произошло 2882 раза, в прошлом году 3034. Тяжких нарушений общественного порядка в этом году зафиксировано 110, в прошлом 172.

Как передала BNS пресс-служба Минюста, меньше стало преступлений в сфере дорожного движения. Умышленных нарушений правил дорожного движения, в результате которых произошли тяжелые ДТП, в первой половине этого года было 12, а в прошлом году 24. Преступлений, совершенных пьяными водителями, в этом году зарегистрировано 1183, что на 228 ДТП меньше, чем в прошлом году.

Больше всего в первой половине года было совершено краж — они составили 27 процентов всех преступлений, их было зарегистрировано 3449 или на 78 случаев больше, чем в прошлом году.

Значительно возросло количество случаев мошенничества и обманов в интернете. Если в прошлом году за первое полугодие случаев мошенничества было 400, то в этом году уже 577, количество случаев обмана в интернете выросло с 352 в прошлом году до 678 в этом. Преступлений в этой сфере с каждым годом совершается все больше.





BNS