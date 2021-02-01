Убившие криминального авторитета эстонцы получили по 16 лет тюрьмы

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Обвиняемые в заказном убийстве литовского криминального авторитета Деймантаса Бугавичюса граждане Эстонии Арле Грабби и Ханс-Эрик Эхверт получили по 16 лет тюрьмы.

Иллюстративное фото: unsplash / niu niu

Соответствующие решение накануне вынес суд Каунаса, сообщила в четверг Центральная криминальная полиция Эстонии.

"Местной полиции удалось собрать доказательства причастности к убийству эстонцев. Мы тесно сотрудничали и обменивались информацией, а в 2018 году задержали двух подозреваемых в Таллинне, допросили их, провели обыски и экстрадировали в Литву", - отметили в Цекрипо.

"К сожалению, это не первый случай, когда эстонские преступники выделяются в плохом свете в других странах мира. В то же время международное сотрудничество чрезвычайно важно, и мы должны помогать нашим коллегам в раскрытии преступлений. Таким образом мы предотвращаем возможные новые преступления и опасности как в Эстонии, так и за ее пределами", - добавили в полиции.

Третий подозреваемый в причастности к убийству эстонец Имре Аракас в настоящее время отбывает наказание за другие преступления в Ирландии, его экстрадиция в Литву все еще обсуждается.

По информации rus.err.ee, Грабии и Эхвет хотят отбывать наказание в Эстонии.

Бугавичюса застрелили 6 ноября 2015 года в его автомобиле Mercedes-Benz ночью в Каунасе.





ERR