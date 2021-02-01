Содержать магазинных воров в тюрьме слишком дорого. Отпустить?

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Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас предлагает декриминализировать ряд преступлений небольшой тяжести, например, систематические магазинные кражи. По его словам, и уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме дорого обходятся государству, но после освобождения серийные магазинные воры вновь принимаются за старое.

Общее количество преступлений, уверяет статистика, в стране снизилось. Фото: ERR

Свои предложения Пармас еще в мае озвучил на заседании правовой комиссии Рийгикогу, сообщил в среду портал новостей вещания ERR.ee.

"Сейчас слишком много деяний квалифицируются как уголовные преступления. И поразительно большое количество людей были наказаны за такие преступления", - сказал генпрокурор.

По словам Андреса Пармаса, это свидетельствует о том, что многие люди не соблюдают установленные правила. С другой стороны, возникает вопрос, за каждое ли правонарушение должно следовать уголовное наказание.

Сам генпрокурор выделил три вида уголовных преступлений, которые в будущем можно было бы расценивать как проступок. Первое из них - систематические кражи.

"Если кто-то украдет три бутылки пива и украдет их сразу, то его деяние будет расценено как проступок. Если же человек ворует по одной бутылке пива каждый день, то он уже считается преступником", - отметил Пармас.

Председатель правовой комисси Яанус Карилайд напомнил, что криминализация серийных краж была поддержана парламентом в 2008 году. Тогда предполагалось, что это поможет обуздать мелких воров, которые из-за безнаказанности чувствовали себя слишком вольготно.

По словам Пармаса, на деле этот пункт закона бесполезен. И уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме обходятся дорого (на содержание одного заключенного уходит 2249 евро в месяц - прим. rus.err.ee), но после освобождения систематические воры вновь принимаются за старое.

Согласно представленному комиссии анализу полиции, воры делятся на три основные группы. К первой относятся профессионалы, для которых кражи - это приносящая доход профессия. Вторая по величине группа - наркоманы, которые воруют все, что можно украсть в торговых центрах. Третья группа - алкоголики, которые воруют спиртное для себя.

"Решение государства о том, что мы наказываем этих людей как преступников, означает, что мы занимаемся не проблемой, а ее последствиями", - считает Андрес Пармас.

По его словам, наказание не лишает алкоголика или наркомана той причины, которая приводит его к воровству.

"Этих людей как членов общества по сути списали, - критикует генеральный прокурор. - Мы даже не пытаемся показать, что хотели бы, чтобы они вносили свой вклад в развитие общества".

Правовая комиссия и заинтересованные стороны продолжат обсуждать предложения генпрокурора этой осенью.





ERR