С участника ДТП с тремя погибшими просят снять обвинение в убийстве

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В Таллиннском окружном суде в понедельник продолжился процесс по делу Андреса Рейнарта, ставшего виновником тяжелейшей аварии на острове Сааремаа в январе 2020 года, в результате которой погибли три человека, адвокат Рейнарта требует оправдать его.

На Сааремаа ДТП с участием пьяного водителя унесло три жизни. Фото: Irina Mägi

Присяжный адвокат Ану Тоомемяги потребовала отменить вынесенный 35-летнему Рейнарту обвинительный приговор и снять с него обвинение в убийстве. В качестве альтернативы она предлагает переквалифицировать правонарушение Рейнарта как транспортное преступление или передать дело в уездный суд для нового рассмотрения новым составом суда.

Окружной суд примет решение 28 сентября.

Пярнуский уездный суд 31 марта этого года признал Андреса Рейнарта, ставшего виновником тяжелейшей аварии с тремя погибшими, виновным в убийстве и приговорил его к длительному сроку лишения свободы. Суд приговорил Рейнарта к 14 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба суда.

Суд назначил Рейнарту то же наказание, которого на прениях потребовал окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Райнер Амур.

Защитник Рейнарта присяжный адвокат Ану Тоомемяги заявила, что приговор по статье об убийстве необоснован и Рейнарта следует относительно убийства оправдать. По мнению адвоката, суду при принятии решение следует учитывать и то обстоятельство, что вина за трагическое ДТП смешанная, поскольку водитель пострадавшего автомобиля также нарушил правила дорожного движения, а в Уложении о наказаниях есть конкретная статья, которая применяется к подобным дорожно-транспортным происшествиям.

11 января прошлого года 34-летний Андрес Рейнарт, который ехал на своей Audi на Сааремаа, начал обгонять Volvo, который двигался перед ним и совершал левый поворот, но столкнулся с ним.

В результате несчастного случая погибли 27-летняя женщина, которая была за рулем Volvo, ее восьмимесячный ребенок и ее 58-летняя мать. 37-летняя сестра водителя Volvo и сам водитель Audi получили серьезные травмы в результате аварии.

За десять километров до места аварии сотрудники правоохранительных органов на патрульном автобусе замерили скорость Audi, достигавшей 138 километров в час.

Почти через час после аварии содержание алкоголя в крови Рейнарта было измерено в больнице Курессааре на уровне 3,51 промилле, результат более позднего обследования составил 1,82 промилле.

Сам Рейнарт утверждает, что ничего не помнит о событиях того дня. По его словам, в тот день ему пришлось переночевать в машине, поскольку его знакомая, у которой он провел ночь, должна была куда-то уехать. Следующим эпизодом, как говорит Рейнарт, для него стало пробуждение в больнице, где ему сообщили, что он участвовал в ДТП, в котором есть погибшие.





BNS