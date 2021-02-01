Полиция ищет 16-летнюю Мари-Лийс

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Мари-Лийс, которая ушла из дома в Нымме в конце мая и до сих пор не вернулась.

Мари-Лийс

В последний раз родители видели Мари-Лийс в конце мая, по телефону близкие с ней общались в начале июня. Девушка и раньше пропадала, но на более короткий период.

Полиция проверила разные места в Таллинне, где Мари-Лийс могла бы находиться, но безрезультатно. У нее есть друзья и знакомые в Тапа и Пылва. У полиции есть основание полагать, что жизнь Мари-Лийс может быть в опасности. В сотрудничестве со службой защиты детей продолжаются ее поиски.

Ее рост 165 см, она плотного телосложения, у Мари-Лийс короткие темные волосы.

Всех, кто видел Мари-Лийс или знает, где она может находиться, просим позвонить в Центр тревоги на номер 112.





Виктория Корпан

пресс-секретарь

Департамент полиции и погранохраны