Прокуратура обвиняет 80-летнего мужчину в убийстве

Дата публикации: Сегодня, 14:32 Просмотрено: 118

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 80-летний Мати обвиняется в убийстве своей соседки с верхнего этажа – 36-летней женщины. Так же Мати обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, которым мужчина причинил смерть жертвы.

Иллюстративное фото: unsplash / Mathias Konrath

Закончившиеся трагически события начались накануне вечером 5-го января в квартирном доме, расположенном на улице Юмера в Ласнамяэ в Таллинне. По собранным в уголовном производстве данным 80-летний мужчина Мати пошёл призвать к порядку соседку с верхнего этажа и взял с собой огнестрельное оружие Taurus, на владение которым у него не было законного разрешения. 36-летняя женщина открыла дверь, после чего из-за находившегося в руках мужчины оружия возникла потасовка, в ходе которой мужчина выстрелил в женщину два раза. Потерпевшая скончалась от полученных повреждений в этот же вечер в больнице.



По словам окружного прокурора Энели Лауритс, ведущего уголовное производство, в момент стрельбы в однокомнатной квартире находились 4- и 6-летний ребёнок. «Прокуратура предъявила Мати обвинение в убийстве и его вину отягощает то обстоятельство, что он стрелял в потерпевшую в присутствии 4- и 6-летнего ребёнка жертвы. Также Мати обвиняется и в незаконном владении огнестрельным оружием, которое мужчина приобрёл вместе с боевыми припасами на рынке в Таллинне два десятилетия назад», сказала Лауритс.



«Одним из приоритетов правоохранительных учреждений является нахождение и изъятие запрещённого оружия. Хотя в наши дни достать оружие на чёрном рынке почти невозможно, просим людей сообщать полиции, если у них или их близких дома может быть незаконное оружие. Выдавая его добровольно, не нужно бояться наказания. Так же мы придаём смелости людям обращаться за получением помощи, в случае если их близкие владеют оружием и у них возникло беспокойство или подозрение, что в связи со стилем их жизни или поведением оружие может быть опасным для самого человека или других людей», добавила прокурор.



„Хотя у полиции не было информации, что ранее имел место конфликт между этими соседями, участковые полицейские постоянно получают сообщения о том, что правила совместного проживания вызывают недоразумения между людьми. Полиция может вмешаться в соответствии с ситуацией, если был нарушен закон, а если разрешение проблемы не входит в компетенцию полиции, мы все же можем всячески помочь разрешению конфликта, задействовать квартирное товарищество, других соседей, местное самоуправление, муниципальную полицию и других специалистов", – сказала майор полиции Пыхьяской префектуры Эге Юленд.



„Департамент социального страхования по принципу восстановительного права предлагает примирительную услугу, цель которой – встретиться при поддержке беспристрастного посредника и обсудить обстоятельства сложившейся ситуацию и их влияние. Мы видим в работе участковых полицейских, что восстановительное право хорошо очень работает при разрешении ссор между соседями. Важно знать, что решение можно найти и расхождения во мнениях можно решить, общаясь друг с другом вежливо и уважительно. В случае конфликтов мы советуем обязательно обращаться за советом к своим участковым полицейским, контакты которых можно найти на сайте полиции", – добавила Юленд.



Прокуратура направила уголовное дело в суд в порядке общего производства и суд ещё не назначил дату предварительного заседания.





Марие Аава

пресс-секретарь

Пыхьяская окружная прокуратура