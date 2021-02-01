На российско-эстонской границе обнаружили тайник с сигаретами

Дата публикации: Вчера, 15:08 Просмотрено: 125

Сотрудники Псковской таможни на таможенном посту Куничина Гора в Печорском районе выявили 8000 пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля.

Иллюстративное фото: Santeri Viinamäki

При таможенном досмотре товара, перемещаемого в грузовом транспортном средстве с таможенной территории Евразийского экономического союза, выявлены незадекларированные сигареты украинского и белорусского производства, сообщило Северо-Западное таможенное управление.

"Пачки сигарет злоумышленники обтянули пленкой и поместили в восемь коробок, имитирующих воздушный фильтр, – рассказала исполняющая обязанности начальника таможенного поста Екатерина Цветкова. - Все табачные изделия с акцизными марками Республики Беларусь изъяты".

Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 400 000 рублей (4595 евро).





ERR.EE