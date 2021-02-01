Дата публикации: Сегодня, 09:48 Просмотрено: 81

На острове Хийумаа обнаружена заболевшая чумой собак лисица. Об этом BNS сообщила пресс-служба сельскохозяйственного и продовольственного департамента. По словам заведующего отделом здоровья животных Олева Калда, заболевание можно предотвратить только вакцинацией. «Чума собак — это очень заразное заболевание и оно опасно для собаки в любом возрасте, но особенно ему подвержены щенки. Чаще всего болезнь заканчивается гибелью животного. Поэтому наряду со всеми прочими прививками своим домашним питомцам рекомендуем делать прививки и от чумки», - сказал Калда.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Scott Walsh

В прошлом и в этом году случаи чумы собак были выявлены в Харьюском уезде, а также в Рапласком, Тартуском, Пярнуском и Выруском уездах.

Чума собак (чума плотоядных, болезнь Карре) — острая или подострая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков. К чуме восприимчивы домашние собаки и дикие собакообразные, а среди кошкообразных — некоторые представители кошачьих и виверровых. В то же время, для человека это заболевание не опасно.

Возбудителем болезни является вирус из семейства парамиксовирусов. Заражение чумой происходит через дыхательные пути и пищеварительный аппарат. Попав в организм, вирус чумы попадает в кровь и ткани. Способствуют и предрасполагают к заболеванию чумой простуда, неполноценное кормление, недостаток витаминов в корме, плохие условия содержания собак.

В окружающую среду вирус выделяется с истечениями из глаз, носа и рта, с калом, мочой, отмершим эпителием кожи. Основной источник заражения — больные животные, предметы ухода, кормушки, инвентарь, помещения и подстилка, где содержались больные животные, а также механические переносчики — человек, транспортные средства.

От момента заражения до появления первых признаков происходит скрытый период болезни, который продолжается от трех до 21-го дня. В этот период болезни собака кажется здоровой, но может заражать других собак.





BNS