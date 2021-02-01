Полиция: пьяным водителям придется провести лето за решеткой

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В понедельник, 7 июня, Йыхвиское отделение полиции провело рейд про проверке водителей на трезвость. Проверили более 800 водителей, из них пятеро сели за руль в нетрезвом виде, двое из которых были в таком тяжком опьянении, что водителей задержали и в отношении их начали уголовное делопроизводство.

Иллюстративное фото: pexels.com / rebcenter moscow

„Будем применять разные методы, чтобы водители стали законопослушнее. Если человек нарушает закон неоднократно и на одном и том же транспортном средстве, скорее всего будем ходатайствовать о конфискации автомобиля. В отношении пьяного вождения у нас нулевая толерантность и водитель в серьезном опьянении должен учесть, что попадет в камеру", – подчеркивает комиссар патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Расмус Сарап.

„Многие задерживаемые водители и не отрицают, что выпивали, но люди зачастую не отдают себе отчет, что несколько часов сна недостаточно, чтобы алкоголь вышел из организма. Если вечером человек выпил, утром надо обязательно проверить себя на трезвость", – говорит он.

Сарап добавляет, что задерживать опасных водителей помогают ежедневные звонки от жителей и других участников дорожного движения. "Но, к сожалению, многo и таких людей, у которых не хватает смелости, навыков или желания вмешаться, видя нетрезвого водителя за рулем. Например, многие знают, что такой-то местный житель ездит по деревне пьяным, но нa это не обращают внимания. О чувстве ответственности люди вспоминают тогда, когда самое плохое уже произошло", – говорит полицейский.

Скоро нас ожидают праздники Ивановой ночи, когда число пьяных водителей на наших дорогах возрастает, и полиция будет обращать на надзор за дорожным движением еще большее внимание.

„Сейчас уже пора начать договариваться, кто в этом ходу будет на праздники в вашей компании трезвым водителем, и продумать, как вести себя, если кто-то из близких захочет сесть пьяным за руль. Для вмешательства в опасную ситуации нужно только проявить силу воли", – отмечает Сарап.

В этом году полицейские Идаского отделения полиции задержали 143 нетрезвых водителя, за тот же период прошлого года – 133 нетрезвых водителя.



Виктория Корпан

пресс-секретарь

Департамент полиции и погранохраны