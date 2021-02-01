Суд оставил Сергея Середенко под стражей

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Харьюский уездный суд в четверг согласился с аргументами Госпрокуратуры и не стал менять меру пресечения подозреваемому в антигосударственной деятельности юристу Сергею Середенко.

Сергей Середенко. Фото: eadaily.com

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что таким образом ходатайство, представленное защитником подозреваемого, присяжным адвокатом Владимиром Садековым было оставлено без удовлетворения. В момент оглашения постановления, которое проходило за закрытыми дверями, сам Сергей Середенко присутствовал в зале суда.

"Решение суда он воспринял спокойно", - сказал Садеков в беседе с rus.err.ee.

Адвокат также пообещал обжаловать постановление уездного суда в апелляционном порядке.

"Постановление суда, каким бы оно ни было, необходимо уважать, но если защита с таким выводом или решением не согласна, имеются законные основания для его обжалования. Мы обязательно его обжалуем в окружном суде", - сказал Владимир Садеков.

В ходатайстве предлагалось заменить назначенную Сергею Середенко меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение.

Прокуратура это ходатайство не поддержала.

"Прокуратура продолжает считать, что имеются основания для содержания подозреваемого под стражей, а применение к нему более легких мер пресечения, в том числе электронного наблюдения, не оправданы", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Под стражей Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.

Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.

12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Сийнисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.

В последние годы Сергей Середенко работал дворником в Маардуской гимназии.





BNS