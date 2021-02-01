За пять месяцев в ДТП погибли 16 человек

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С января по май в ДТП погибли 16 человек, на шесть человек меньше, чем за тот же период прошлого года.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Niclas Lundin

Если в январе прошлого года зафиксировали целых девять смертей в ДТП, то в январе этого года смертей было четыре. В феврале прошлого года в ДТП погибли четыре человека, а в феврале этого два.

Трагическим стал март этого года, когда в ДТП погибли пять человек, тогда как за март прошлого года погибли два. В апреле этого и прошлого года в ДТП погибло по три человека. В мае этого года в ДТП погибли два человека, а в мае прошлого года четыре, сообщается в предварительной статистике полиции.

Всего за пять месяцев этого года зафиксировали 449 тяжелых ДТП, в которых пострадали 523 человека. За пять месяцев прошлого года было 485 тяжелых ДТП, в которых пострадали 544 человека.

По вине пьяных водителей в этом году произошло 170 тяжелых ДТП, в которых погибли три человека и пострадали 36. За тот же период прошлого года из-за пьяных водителей произошло 227 тяжелых ДТП, в которых пострадали 57 человек и погибли девять.





BNS