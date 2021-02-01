В Тапа не требуется применять особые меры - комиссия по гособороне

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По оценке комиссии по государственной обороне, связанные с британскими военными инциденты в Тапа являются прискорбными, но нет необходимости применять особые меры в городе.

Иллюстративное фото: Архив "НГ"

Комиссия Рийгикогу по государственной обороне в понедельник заслушала объяснения Сил обороны и Министерства обороны касательно инцидента, произошедшего в Тапа в середине мая. Комиссия пришла к единому мнению, что данный случай достоин сожаления, но в отношении гражданско-военного сотрудничества в Тапа не требуется применять особые меры, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, комиссия убедилась, что в середине мая британские военные действительно повели себя некорректно во время отдыха, но один достойный сожаления случай – не повод делать обобщения. «Инцидент от 15 мая действительно достоин сожаления. Но нам подтвердили, что, по имеющейся информации, этот случай не указывает на эскалацию ситуации и не требует введения особых мер», – сказал Ээсмаа.

Комиссия осуждает любое подобное поведение и в дальнейшем продолжит пристально следить за возможными происшествиями. По оценке комиссии, также следует учитывать возможность того, что каждый подобный случай – повод для восточного соседа начать кампанию по дезинформации.

Ээсмаа подчеркнул, что ведется плодотворное сотрудничество с контингентом НАТО на разных уровнях. «Это не только слаженное сотрудничество между военнослужащими. Речь также идет о ежедневном сотрудничестве на разных уровнях с местным самоуправлением и жителями», – сказал он, приведя в качестве примера строительство спортивных сооружений в Тапа.

Обзор гражданско-военного сотрудничества в Тапа комиссии представили заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирел и вице-канцлер Министерства обороны по оборонной готовности Меэлис Ойдсалу.

Сирел отметил, что происшествие от 15 мая – крайне неприятный и достойный сожаления случай, но не требует введения чрезвычайных мер. «Мы готовы реагировать на такие ситуации, если проблема повторится», – сказал Сирел. По его словам, обеспечение военного порядка и дисциплины в военном городке Тапа и за его пределами – всегда в центре внимания.

Сирел сообщил комиссии, что ситуацию также обсудили с волостным старейшиной Тапа и сотрудничество с местным самоуправлением продолжится. По словам Сирела, волость Тапа не сообщала об обострении ситуации. Военные хорошо уживаются с местными жителями, хотя, по их словам, ежедневные контакты минимальны. По словам Сирела, контингенту НАТО рекомендуется по возможности проводить свободное время и за пределами Тапа.

Военнослужащие НАТО служат на базе в Тапа с 2014 года. За четыре года в ротации там отслужили 5000 военнослужащих Великобритании. За эти годы было зарегистрировано менее десяти происшествий.

В отношении инцидента, произошедшего в Тапа в середине мая между военнослужащим союзных сил и военнослужащим Эстонии, возбуждено уголовное производство. Возможное нарушение общественного порядка и правомерность применения принуждения расследует департамент полиции и погранохраны.





BNS