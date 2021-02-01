Суд оправдал обвинявшегося в насилии экс-министра Марти Куузика

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Вируский уездный суд в пятницу вынес оправдательный приговор по делу бывшего министра Марти Куузика, обвинявшегося в физическом насилии по отношению к своим близким.

Фото: ohtuleht.ee

Суд решил, что вина Куузика не доказана, передает Postimees.

«Спор ведется о том, совершал обвиняемый Марти Куузик преступление, в котором его обвиняют, или преступление не происходило. Ни один из выслушанных на заседании свидетелей не видел, как происходило предполагаемое преступление», - сказал судья.

Суд решил, что показания свидетелей, на которые опиралось обвинение, являются косвенными доказательствами.

Суд также отметил, что данное уголовное дело является исключительным в том плане, что пострадавшая не выступила со свидетельскими показаниями. Экспертиза также не подтвердила факт преступления.

Суд признал противоправным разрешение на слежку, которое дала ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Эне Тимм.

Суд также учел то, что пострадавшая не обращалась с жалобой на преступление, и поэтому решил, что судебные издержки должно будет понести государство.

Государство должно уплатить 26 970,6 евро судебных издержек, а также 33 3885 е в пользу Консервативной народной партии (EKRE) — эта сумма связана с тем, что после того, как он один день провел в должности министра и затем был вынужден ее покинуть, Куузик потребовал компенсации отставки в размере шестимесячного оклада, то есть 31 458 евро.

Производство велось за закрытыми дверями и, поэтому общественности не предоставляли информации о происходящем на заседаниях.

По имеющимся у BNS данным, прокурор Сирье Мерило в ходе состоявшихся в марте этого года прений требовала признать Куузика виновным в применении физического насилия и приговорить его к условному лишению свободы. Защитники Куузика — Кюллике Намм и Кристийна Леэ настаивали на полной невиновности своего подзащитного.

Сам Марти Куузик не признает себя виновным, насилие отрицала и признанная пострадавшей его бывшая жена Карин Куузик.

Уголовное дело с целью расследования заявлений в отношении Куузика в средствах массовой информации о домашнем насилии было возбуждено 29 апреля 2019 года.

Согласно обвинению, Марти Куузик 28 декабря 2017 года в ходе ссоры ногой ударил в руку свою бывшую жену Карин Куузик, из-за чего у нее не менее четырех недель сохранялась физическая травма.

Вслед за этим министр внешней торговли и ИТ Куузик покинул должность, успев пробыть министром всего два дня.

Куузик заявил, что прозвучавшие в его адрес обвинения являются клеветой. Свою отставку он объяснил тем, что хочет обеспечить вступившему в должность правительству трудовой мир и сосредоточиться на своей защите и восстановлению своего доброго имени.





BNS