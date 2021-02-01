В Валгамаа полиция выявила одного нелегального иностранного работника

Дата публикации: Вчера, 12:45 Просмотрено: 119

Проведенный в Валгамаа рейд полиции выявил одного нелегального иностранного работника.

Иллюстративное фото: wikipedia.org

Во вторник сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры проверили предприятия Валгамаа, чтобы выяснить, находятся ли в Эстонии на законных основаниях работающие на этих предприятиях иностранные рабочие. Были проверены три юридических и семь физических лиц.

По сообщению Лыунаской префектуры, обнаружен один украинский рабочий, сведения о котором не занесены в регистр работников. Информация передана налогово-таможенному департаменту.

BNS