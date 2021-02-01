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С начала этого года утонули 15 человек, в том числе семеро рыбаков, сообщила во вторник BNS пресс-служба спасательного департамента.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Blake Cheek

«Несчастные случаи с рыбаками происходили по очень разным причинам: лодка перевернулась, и упавший в холодную воду человек не смог выбраться на берег;в одежду рыбака попала вода; употребление алкоголя», - сообщил начальник отдела профилактики спасательного департамента Виктор Саареметс.

Саареметс напоминает всем рыбакам, что очень важно ещё до рыбалки убедиться в безопасности и ознакомиться с особенностями водоема, особенно если рыбачить предполагается далеко от привычного места. «В незнакомом месте человек не может оценить его природные особенности, и для того, чтобы произошло несчастье, достаточно лишь мгновения. Поэтому стоит посоветоваться с местными рыбаками, которые знают тончайшие нюансы водоёма», - подчеркнул Саареметс, отметив, что нужно учитывать и погодные условия, и в случае сильного ветра или неясной погоды лучше остаться на берегу.

Нелья забывать и о простых предосторожностях – при использовании лодки обязательно нужно надевать спасательный жилет. Нужно следить за тем, чтобы жилет был правильно надет и закреплён – только так он поможет. Учитывать нужно и то, что погода может быть прохладной, а вода ещё холоднее, и чтобы замёрзнуть, хватит десяти минут. Тем, кто одевается в резиновые рыболовные штаны стоит учитывать, что на мелководье они отличные помощники, но на глубине, если пройдёт лёгкая волна или если рыбак споткнётся, в них может попасть вода, и тогда штаны превращаются в плавучий буй: в них затекает вода, а снизу остаётся воздух, это может неожиданно перевернуть рыбака головой вниз. В этом случае удержаться на воде и самостоятельно выбраться из воды очень сложно, а то и вовсе невозможно.

Виктор Саареметс подчёркнул, что несчастье может произойти и с самым опытным рыбаком, и осторожность никогда не бывает лишней. «Безопасность начинается с каждого из нас, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы минимизировать риск несчастного случая. Если есть возможность, стоит пойти на рыбалку с товарищем - тогда рядом есть кто-то, кто может помочь и спасти от худшего в случае необходимости», - сказал он.

BNS