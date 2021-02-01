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Правопорядок / ПроисшествияВ Ида-Вирумаа обезврежены взрывные устройства военного времени

Дата публикации: Вчера, 12:23 Просмотрено: 125

В Ида-Вирумаа в конце прошлой недели были обнаружены и затем обезврежены саперами десятки взрывных устройств военного времени.

В Ида-Вирумаа обезврежены взрывные устройства военного времени
Иллюстративное фото: Архив "НГ"

21 мая саперы обнаружили в Ида-Вирумаа 54, а 22 мая 14 различных взрывных устройств и 18 детонаторов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

23 мая в Ида-Вирумаа были обнаружен семь взрывных устройств.

Все обнаруженые взрывные устройства саперами обезвреждены.

BNS

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