В Ида-Вирумаа обезврежены взрывные устройства военного времени

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В Ида-Вирумаа в конце прошлой недели были обнаружены и затем обезврежены саперами десятки взрывных устройств военного времени.

Иллюстративное фото: Архив "НГ"

21 мая саперы обнаружили в Ида-Вирумаа 54, а 22 мая 14 различных взрывных устройств и 18 детонаторов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

23 мая в Ида-Вирумаа были обнаружен семь взрывных устройств.

Все обнаруженые взрывные устройства саперами обезвреждены.

BNS