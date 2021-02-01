Вынесен приговор по делу виновных в тяжелом ДТП на Лаагна теэ

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Харьюский уездный суд в понедельник признал двадцатилетнего Ису Халилова виновным в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека, и приговорил его к 10 годам тюремного заключения. Проходившего с ним по одному делу с Халиловым 29-летнего Вячеслава Калашникова суд приговорил к трем годам лишения свободы.

Иллюстративное фото: mke.ee

Как считает прокурор Диана Хелила, вина Исы Халилова и Вячеслава Калашникова в тяжелейшей автомобильной аварии с тяжкими последствиями доказана, обоих обвиняемых прокурор требовала приговорить к 12 годам тюрьмы.

Прокурор также просила лишить Калашникова водительских прав на три года. Халилова лишить водительских прав невозможно, поскольку у него их не было.

Адвокат Халилова Владимир Садеков назвал требуемое прокурором наказание слишком суровым, и сказал, что следует учитывать и вину водителя Volvo, выехавшего на дорогу перед автомобилем Халилова.

Защитник Калашникова Дмитрий Школяр отметил, что считает наказание, которого требует прокурор, необоснованным, поскольку его подзащитный не участвовал в ДТП. Не доказано также, что обвиняемые ранее договорились о гонке.

13 апреля дали показания обвиняемые, не помнившие, с какой скоростью двигались в момент, когда произошла авария.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня прошлого года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свой путь из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo.

В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина.

Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, несколько человек тяжело пострадали и были госпитализированы.

BNS